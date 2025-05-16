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За службу получил «Крест Храбрых»: на войне погиб лейтенант полиции со Львовщины
Защищая Родину от вооруженной агрессии российской федерации погиб старший лейтенант полиции Василий Гринчишин. Патриот, воин, отец — человек, который значительную часть своей жизни посвятил служению Украине, сообщают в городском совете. Воину навеки 31.
«До полиции Василий служил в Вооруженных Силах Украины. Занимал должность инспектора взвода роты тактико-оперативного реагирования, а затем — бойца стрелкового полка полиции особого назначения «Хижак — 1» Департамента патрульной полиции.
Службу начал в пехоте".
С ноября 2022 года Василий Гринчишин присоединился к минометному расчету, где впоследствии стал командиром. В 2023 году награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины «Крест Храбрых». Свой последний бой боец принял 12 мая 2025 года. Произошло это во время выполнения боевого задания в районе Донецкой области.
Похоронили Героя на кладбище в городе Николаеве Львовской области, на Аллее памяти погибших героев.
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