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Меган Маркл поссорилась с Кейт Миддлтон из-за платья принцессы Шарлотты: дворец раскрыл детали
Отношения Меган Маркл с британской королевской семьей были отмечены моментами напряженности и публичных разногласий. В течение многих лет некоторые эпизоды обостряли отношения. Хотя Меган несколько раз пыталась ослабить связь с членами королевской семьи, это, кажется, было нелегко.
Во время свадьбы Меган Маркл и принца Гарри произошла ситуация, которая могла бы отразиться на будущем их отношений. Несмотря на усилия сохранить самые противоречивые комментарии в тайне, они стали публичным. Кенсингтонский дворец раскрыл детали.
В 2018 году Меган и Гарри праздновали свою королевскую свадьбу, а Шарлотта была подружкой невесты. Кейт Миддлтон и Меган поссорились по поводу платья принцессы Шарлотты, что создало очень напряженную атмосферу. Конфликт возник из-за посадки и длины подола платья, пишет издание Eda tv.
По словам биографа королевской семьи Тома Бауэра, Меган и Кейт были «очень расстроены» во время обсуждений, и обе сказали слова, о которых позже пожалели.
«Обе женщины плакали!» — вспоминал анонимный источник.
Меган несколько раз объясняла, что инцидент был не конфронтацией, а обменом мнениями между ними. В своем интервью с Опрою Уинфри она отметила, что Кейт взяла на себя ответственность и просила прощения, принеся ей цветы после ссоры.
Несмотря на извинения и попытки успокоить конфликт, отношения между Меган и ближайшими членами королевской семьи остаются напряженными. Отсутствие подлинного примирения сказалось на отношениях и в семье Меган, что четко показывает — эпизод с платьем остается деликатной темой.65
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