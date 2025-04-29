Принц Гарри и Меган Маркл: в СМИ объяснили кризис в их отношениях

Каждый шаг Гарри и Меган привлекает внимание СМИ. Их возвращение на публичные мероприятия и их отношение друг к другу вызывают много вопросов об их личной жизни. Пресса всегда ищет любые признаки, которые раскрывают правду об их отношениях. Недавно пара впервые за несколько месяцев появилась в мире, что снова вызвало такие сомнения. Меган и Гарри отправились в Нью-Йорк, чтобы дать интервью журналу Time. Это появление совпало с особым моментом для королевской семьи — днем рождения принца Луи, и усилило сомнения относительно прочности брака Сассексов, пишет edatv.news.

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Анализ невербального общения Гарри и Меган во время этого события был немедленным. Трейси Браун, эксперт по языку тела, заявила, что по прибытии Меган проявляла признаки игнорирования своего мужа. «Вау! Она вообще не думала о нем, когда входила!» — прокомментировала ситуацию Браун. Специалист наблюдала за реакцией Гарри: «Он поправлял брюки, чтобы снять стресс». Жест, который эксперт интерпретировал как способ адаптации к напряжению. Хотя позже пара казалась более комфортной, первоначальное пренебрежение Меган было трудно не заметить.

Слухи о супружеском кризисе между Гарри и Меган не новы, и многие предполагают, что одиночество принца в Соединенных Штатах может быть ключевым фактором. У Меган прочная поддержка в своей родной стране и несколько текущих проектов. Зато Гарри столкнулся с трудностями в поиске такой же связи в Калифорнии. Это ощущение изоляции может влиять на отношения, по мнению нескольких королевских комментаторов. Факторы, влияющие на Гарри — отсутствие тесного контакта с его британской семьей и дистанцирование от жизни, которую он знал в Соединенном Королевстве. Все это могло осложнить для Гарри адаптацию к новой жизни в Монтесито.

Ранее сообщалось, почему принцу Гарри приходится защищать Меган Маркл.

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