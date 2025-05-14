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Шансов нет: Букингемский дворец подтвердил подозрения относительно принца Гарри и Меган Маркл
Букингемский дворец сделал окончательный шаг, подтверждающий подозрения в отношении принца Гарри и Меган Маркл: они там не желательны. Проблемы между королевской семьей и герцогом и герцогиней Сассекской обострились, и нет никакой возможности для полного примирения. В этом контексте в Букингеме решили запретить принцу Гарри и Меган Маркл посещать будущие официальные мероприятия, пишет catalunyadiari.com.
Основная причина этого запрета заключается в глубокой потере доверия к герцогу и герцогине Сассекским. Учитывая их публичные выступления и противоречивые интервью, «никто ему не доверяет», комментируют во дворце, имея в виду принца Гарри. Они также не доверяют его супруге Меган, способствовавшей увеличению семейной дистанции.
Букингем принял беспрецедентное решение, освещающее ситуацию с принцем Гарри и Меган Маркл. После спорного интервью младшего сына короля, в котором он атаковал свою семью, они решили действовать.
Из дворца был сделан окончательный шаг, подтверждающий подозрения в отношении Гарри и Меган: их не рады видеть в Букингеме. Речь идет не только об отказе встречаться с парой во время их визита в Соединенное Королевство, но и о запрете на въезд. Недоверие Гарри и Меган усилилось после различных публичных заявлений и медиапроектов, которые раскрыли интимные подробности королевской семьи.
Это привело к тому, что герцогу и герцогине Сассекским запретили посещать будущие мероприятия, связанные с королевской семьей. Более того, этот запрет распространяется на всех членов королевской семьи, поэтому никто не сможет его нарушить.
Супруги неоднократно критиковали членов королевской семьи, а их заявления считались нелояльными и вредными. Особенно потому, что они атаковали конфиденциальность учреждения и всех, кто является его частью. Хотя Гарри выражал желание примирения и возвращения в Соединенное Королевство, не похоже, что это будет теперь возможно.
Даже болезнь короля Чарльза не позволила подписать мир между ним и его младшим сыном. Тем более с принцем Уильямом, который держит обиду на своего брата за нелояльность. Источники, близкие к дворцу, утверждают, что с герцогом и герцогиней Сассекскими царит атмосфера недоверия.
Ранее ФАКТЫ сообщали, что принца Гарри и Меган Маркл попросили отказаться от королевских титулов.4987
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