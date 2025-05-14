Мобилизация по-новому: что изменилось с мая для военнообязанных

Продолжающаяся в Украине всеобщая мобилизация в мае будет проходить по новым правилам. Причина тому — изменения в законодательстве недавно принятые Постановлением Кабинета министров Украины.

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Так, Постановление КМУ № 519 внесло ряд изменений в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Изменения касаются как собственно призыва, так и порядка учета военнообязанных.

В юридической компании «Актум» объяснили «ФАКТАМ» ряд изменений:

1) фиксация бумажных повесток в реестре «Оберег» — теперь каждое вручение бумажной повестки обязательно регистрируется в Едином государственном реестре призывников («Оберег»). Это означает, что любой спор по дате или факту вручения будет иметь цифровой след. В то же время, ТЦК и СП получают более быстрый инструментарий для применения финансовых санкций и временной блокировки счетов уклонистов;

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2) автоматическое продление отсрочки от мобилизации — отсрочки по пунктам 57−58¹, основанные на многодетности, опеке, уходе и т. д. , будут оставаться в силе. Однако «автоматическое» продление отсрочки от мобилизации по уходу и по детям отменено.

Изменения в 560 Постановления закрепляют, что «автоматического» продления отсрочек не будет. ТЦК и СП будет продолжать отсрочки по уходу или содержанию детей, но не «автоматически», а на основании заявления (при условии его своевременного представления), при этом — пакет документов подавать повторно не нужно;

3) упрощена процедура получения отсрочки для чиновников — для них процедура сведена к минимуму, по принципу: минимум бумаг, максимум доверия.

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4) расширен список «ведомственных» студентов — к списку учебных заведений со специфическими условиями присоединены высшие учебные заведения МВД, Минюста и Нацполиции. Теперь их соискателям образования достаточно предоставить справку по форме приложения 9 — и они гарантированно получат отсрочку.

5) получение отсрочки и повторная ВЛК для «ограниченно пригодных»: дедлайн 5 июня 2025. Все, кого до 4 мая 2024 г. классифицировали как «ограниченно пригодных», обязаны пройти повторный медосмотр до начала лета 2025 г.

При этом Постановление 560 с изменениями от 2025 г. уточняет, что:

лица с инвалидностью полностью освобождаются от повторных медосмотров. Это прямо закреплено в пункте 63 абзаца 1.

также до принятия решения комиссии по отсрочке — никого не будут направлять на ВЛК, кроме категории «ограниченно пригодных»;

6) унифицированное направление на ВЛК и электронную доставку — теперь направления на ВЛК будут формироваться в «Обереге» по новой форме: регистрационный номер, QR-код, полные реквизиты медучреждения.

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Вам может прийти такой документ через сервис «Резерв+», а бумажную копию можно будет забрать лично по решению руководителя ТЦК.

7) отчимы и содержание троих детей — новые требования к документам, так обновлены требования по подтверждению права на отсрочку в случае содержания трех и более детей, в частности — падчериц и пасынков.

Согласно обновленному п. 3 приложения 5, такие лица для оформления отсрочки должны предоставлять:

свидетельства о рождении детей с указанным отцовством;

свидетельства о браке с матерью (отцом) детей;

судебные решения, акты опеки или другие документы, подтверждающие фактическое содержание;

документы, доказывающие отсутствие других родственников, которые могли бы содержать ребенка (например, свидетельство о смерти, справка об инвалидности, решение суда и т. п. ).

Важно помнить, что не каждый муж многодетной матери автоматически имеет право на отсрочку. Если трое детей — это суммарное количество предыдущих браков, содержание обязательно (!) нужно доказать.

8) новый подход к справкам по алиментам — теперь в п. 3 приложения 5 предусмотрена возможность подтверждения факта содержания детей справкой из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов. Надо учитывать, что срок действия такой справки не более 5 дней до подачи заявления.

Кроме того, дополнительно принимаются еще 6 альтернативных документов, подтверждающих семейный статус или место жительства детей.

9) уход за близкими — только с подтверждением, теперь уход за женой, ребенком, родителями должен быть подтвержден:

или документами о получении пособия/компенсации за уход;

или актом о постоянном уходе, согласно новой форме приложения 8.

Это делает процедуру более четкой, но одновременно требует более тщательной подготовки документов, ведь без этих бумаг ТЦК и СП может отказать в продлении отсрочки, даже если социальные службы признают факт ухода.

- Военнообязанным следует проверить себя в «Обереге» — если повестку вручили, там должна быть запись. Студенты, многодетные и те, кто досматривают за родственниками, должны отслеживать свою запись об отсрочке чтобы убедиться, что дата окончания обновилась автоматически. Ограничено пригодным немедленно планировать повторную ВЛК, чтобы не нарушить предельный срок, — такие советы дают военнообязанным в «Актуме».

Тем временем военные пенсионеры, вновь призванные на службу по мобилизации, продолжат получать пенсионные выплаты.

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