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Яркие встречи и финансовый успех: удача ждет пять знаков зодиака во второй половине мая
Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, назвали знаки зодиака, которых ждёт удача во второй половине мая 2025 года. Звёзды сулят этим знакам неожиданные повороты в лучших традициях судьбы — от ярких встреч до финансового успеха, пишет slovofraza.com.
Козерог
Во второй половине мая Козероги почувствуют, как напряжение сменяется удовлетворением. Могут прийти долгожданные результаты, признание или уверенность в правильности выбранного пути. Время быть смелыми, отказаться от устаревших форм и двигаться в сторону прогресса. Возможны предложения, открывающие карьерные перспективы. Хорошее время для инвестиций и укрепления личных связей.
Рыбы
Рыбы будут удачливы в личной жизни и самореализации. Интуиция на высоте, вдохновение приходит легко. Отличное время для начала нового дела или творческих проектов. Не отказывайтесь от помощи — нужные люди окажутся рядом. Следуйте знакам и прислушивайтесь к сердцу — оно приведет к успеху.
Телец
Тельцов ждет внимание и возможности. Венера дарит удачу в любви, творчестве и финансах. Хороший период для крупных покупок, сделок и завершения старых дел. Особенно удачна вторая неделя мая — время действий, а не раздумий. Главное — доверять интуиции.
Лев
Львов ждет успех во всех сферах: любви, карьере и признании. Вторая половина мая принесет удачные совпадения и предложения. Харизма и уверенность помогут достичь новых высот. Сейчас самое время для карьерного роста и личных изменений. Не упустите шанс, когда Фортуна на вашей стороне.
Весы
Весы ощутят гармонию и вознаграждения через партнерства и коллективные проекты. Удача будет сопутствовать тем, кто работает в искусстве, медиа или моде. Компромиссы принесут больше пользы, чем борьба. Возможны приятные финансовые сюрпризы и романтические моменты. Не исключена встреча с человеком из прошлого.
Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая 2025 года.1676
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