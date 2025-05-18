С целью давления и устрашения: что сообщили в ГУР о возможном запуске россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине

Россия, ведущая полномасштабную войну против Украины, планирует «учебно-боевой» запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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«С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор россия в ночь на 19 мая 2025 года намерено осуществить „учебно-боевой“ запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса „ярс“. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска — район вблизи населенного пункта свободный свердловской области россии. Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года россияне ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник». Пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в Днепре составило 15 минут.

Фото: Facebook ГУР Минобороны

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