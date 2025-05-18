- 18.05 22:27 Серебристые босоножки — тренд лета-2025: почему эта обувь станет выгодной инвестицией в гардероб
- 18.05 22:00 Очень вкусная спаржа: королевское удовольствие
- 18.05 21:30 Николь Кидман призналась, что сожалеет об одной вещи, от которой отказалась во время свиданий
- 18.05 21:00 Как почистить духовку без проблем: лучшие домашние средства
- 18.05 20:45 «Обязательно сверху посыпаю пампушки жареным луком», — кулинар-гастроблогер Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Пользовался авторитетом среди побратимов: больше года родные ждали защитника с Виннитчины, который погиб под Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Влюбленные» и забота о близких, Весам — «Солнце» и радость: Таро-прогноз на 19 мая
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обязательно подавайте на праздничный стол
- 18.05 19:45 ВСУ уничтожили 50-летний раритет оккупантов: о чем речь
- 18.05 19:39 Грозы, град и аномальный холод: что говорят синоптики о погоде в мае, которая по-прежнему не радует украинцев
- 18.05 19:07 Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения
- 18.05 18:20 Спасибо за лидерство в сохранении жизней: что сказал Зеленский вице-президенту США на встрече в Ватикане
Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, авто и жилье уклонистов могут забрать, а счета — арестовать, в случае нарушения правил военного учета и неуплаты соответствующего штрафа. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало, информирует ТСН.
Так, за нарушение правил воинского учета, совершенное в период действия правового режима военного положения предусматривается штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен по статье 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ст. 307 КУоАП также определено, что штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа ТЦК и СП, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
«В случае уплаты штрафа обязательно нужно направить квитанцию об оплате или ее копию направить в районный ТЦК и СП, принимавший постановление о наложении штрафа», — отметила Бекало.
В случае неуплаты штрафа, ТЦК и СП направляет постановление на принудительное исполнение постановления о взыскании штрафа к государственному исполнителю по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества.
«В рамках исполнительного производства государственный исполнитель арестует и принудительно взимает размер штрафа со всех банковских счетов правонарушителя, а также налагает арест на движимое или недвижимое имущество с возможностью дальнейшей реализации такого имущества», — пояснила адвокат.
Арест на имущество или средства должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества/средств должника или об описании и аресте имущества/средств должника.
«Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов», — отметила Марина Бекало.
Действующим законодательством установлен перечень движимого имущества, не подлежащего принудительной реализации:
• Предметы ежедневного бытового личного потребления для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи).
• Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам по медицинским показаниям.
• Мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью.
• Один холодильник на семью.
• Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека.
• Запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании — из расчета на три месяца. Или деньги, необходимые для приобретения запасов питьевой воды и продуктов питания для должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его удержании — по расчету трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека.
• Имущество, необходимое для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, членами его семьи и лицами, находящимися на его иждивении, профессиональных занятий должника, членов его семьи и лиц, состоящих на его иждивении, если оно является единственным источником дохода таких лиц, орудия личного кустарного и ремесленнического труда, книги.
• Топливо, необходимое должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения.
• Используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища.
• Семена, необходимые для очередного посева, и неубранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание).
• Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством.
• Вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях.
• Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.
Если говорить о недвижимом имуществе, в случае если подлежащая взысканию по исполнительному производству сумма не превышает 160 000 гривен, обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.
«В противном случае обращение взыскания на объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется, когда у должника нет достаточных средств или движимого имущества, за счет которых осуществляется погашение долгов. При этом в первую очередь взыскание происходит на отдельный от дома земельный участок или другое помещение, принадлежащие должнику», — отметила Бекало.
В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, где фактически проживает должник.
Как писали «ФАКТЫ», Кабмин готовит «сюрприз» водителям, имеющим проблемы с ТЦК.1414
Читайте нас в Facebook
Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая