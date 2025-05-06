Права будут забирать: Кабмин готовит «сюрприз» водителям, у которых проблемы с ТЦК

К нарушителям мобилизационного законодательства могут применяться различные санкции — начиная со штрафов и заканчивая арестом банковских счетов или недвижимости. Также средством наказания может стать ограничение права уклониста управлять автомобилем.

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Более того, как пишет «Судебно-юридическая газета», правительство подготовило проект закона, согласно которому у водителей, в отношении которых суд вынес решение о временном ограничении в праве управления ТС по иску ТЦК и СП, могут изымать водительские удостоверения.

Речь идет об изменениях в Закон «О дорожном движении», предусматривающих новый порядок прекращения права на вождение. Предлагается, чтобы права нарушителя законодательства изымались Национальной полицией или сдавались лицом в территориальный орган МВД.

Также правительство предлагает дополнить действующее законодательство положениями об урегулированиюи вопроса прекращения (приостановки) права на управление транспортными средствами и признания водительского удостоверения недействительным.

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Так, с учетом рекомендованных комитетом поправок предлагается установить, что право на управление транспортными средствами прекращается в случае:

лишение лица, имеющего водительское удостоверение, выданное впервые, в установленном законодательством порядке права на управление транспортными средствами;

установления факта оформления и выдачи удостоверения водителя на основании фиктивных или поддельных документов или нарушений при сдаче теоретического, практического экзаменов;

установления факта нарушения требований законодательства при подтверждении отсутствия у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, на основании чего было получено водительское удостоверение.

Информация о лицах, лишенных права на управление транспортными средствами или временно ограниченных в праве управления транспортными средствами, а также о восстановлении такого права вносится в Единый государственный реестр МВД.

Кстати, от штрафных санкций не скроются и военнообязанные — нарушители законодательства, которые находятся за рубежом.

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Иллюстративное фото со страницы Патрульной полиции Киева

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