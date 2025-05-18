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Грозы, град и аномальный холод: что говорят синоптики о погоде в мае, которая по-прежнему не радует украинцев
В Украине в первой половине недели под влиянием холодной воздушной массы и циклонической деятельности, в большинстве регионов страны прогнозируется продолжение установившейся аномально холодной погоды с обильными дождями, которые местами будут сопровождаться грозой и порывистым ветром. Только с середины недели и ближе к выходным температурный фон постепенно повысится, особенно в южных и восточных областях. Наиболее прохладная погода сохранится в западных и северо-западных областях. Такой прогноз дал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.
В понедельник, 19 мая, ночью без существенных осадков, утром и днём в большинстве областей Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В отдельных пунктах будет отмечаться гроза и мелкий град. Ветер преимущественно юго-западный, 7 — 12 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +5…+10 °С, в северо-западной части страны +2…+7 °С; днём +14…+19 °С, на юге до +22 °С, на крайнем западе местами +8…+13 °С.
Во вторник, 20 мая, неустойчивая и дождливая погода ожидается по всей территории Украины. В южных и центральных регионах местами осадки будут значительными. Днём в отдельных пунктах возможна гроза и мелкий град. Ветер на Левобережье юго-западный, на Правобережье северо-западный, 7 — 12 м/с, днём в южных областях и Крыму порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+8 °С, в центральных и южных областях +8…+13 °С; днём +12…+18 °С, в Карпатском регионе +7…+12 °С.
В среду, 21 мая, небольшие кратковременные дожди пройдут в северных, восточных и местами центральных регионах страны. В остальных областях без существенных осадков. Ветер западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время +3…+10 °С, днём +18…+23 °С.
В четверг, 22 мая, ночью без существенных осадков, днём местами на Левобережье и в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет преобладать южного и юго-западного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днём +19…+24 °С.
В пятницу, 23 мая, в западных областях ожидаются дожди с грозами, местами возможен град и шквалистое усиление ветра. На остальной части территории Украины без существенных осадков. Ветер южный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °С, днём +20…+25 °С, в Крыму и южных областях +23…+28 °С, на крайнем западе +12…+17 °С.
В субботу, 24 мая, дожди пройдут в северных и юго-западных регионах страны, местами возможна гроза. В остальных областях без существенных осадков. Ветер южный, 5 — 10 м/с, на Правобережье Украины переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в северных и западных регионах ночью составит +3…+8 °С, днём +10…+16 °С. На остальной части Украины в ночное время +10…+15 °С, днём +23…+28 °С.
В воскресенье, 25 мая, на северо-востоке Украины пройдут дожди, временами с грозой, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит в западных областях +7…+12 °С, в остальных регионах +11…+16 °С; днём +18…+23 °С, на юго-востоке и Крыму +24…+29 °С.
Тем временем в Сети публикуют видео снега, выпавшего в Карпатах.
Как писали «ФАКТЫ», влажная и прохладная погода, преобладающая во второй декаде мая, обусловлена поступлением холодного воздуха из северных регионов Европы.228
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