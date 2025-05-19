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Имбирное печенье с медом от Златы Огневич: ароматное, хрустящее и просто идеальное для уютных вечеров

9:55 19 мая 2025
Злата Огневич, фото скриншот видео

Певица Злата Огневич, которой не нужен мужчина только «ради секса», активно готовится к будущей семейной жизни.

Такой вывод можно сделать из того факта, что красавица активно демонстрирует в социальных сетях свое умение вести домашнее хозяйство, в том числе готовить вкусные и полезные для здоровья блюда.

В частности, в одном из постов Злата рассказала, как приготовить имбирное печенье с медом.

Ингредиенты:
1 яйцо
50 г меда
50 г сливочного масла
30 г сахара
200 г муки
0,25 ч. л. соды
0,25 ч.л. мускатный орех
0,5 ч.л. молотого имбиря
0,5 ч.л. корицы
пять толченых зернышек гвоздики

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Приготовление:

Растопить мед, масло, сахар и специи, довести до кипения. Добавить соду, перемешать и охладить.

Добавить яйцо и муку, замесить тесто.

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Раскатать тесто (0,5 см), вырезать фигурки.

Выпекать 10−12 мин при 180 °C.

Также Злата показала, мужчины какого типа ей нравятся.

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Певица пошутила, что иногда «забывает» добавить к своему образу «разврата», что, вероятно, нужно потенциальным поклонникам.

Но с этим, по идее, у певицы не будет проблем. Она ведь точно знает, чем поразить мужчин!

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