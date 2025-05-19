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Где и когда смотреть онлайн финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций и ставки букмекеров
В среду, 21 мая, на стадионе «Сан-Мамес» в испанском Бильбао, английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определят обладателя главного трофея Лиги Европы, которую в прошлом сезоне выиграла итальянская «Аталанта». Арбитр финала — Феликс Цвайер из Германии.
История противостояния клубов, которым предоставился последний шанс спасти провальный сезон (на кону — путевка в Лигу чемпионов!), насчитывает целых 205 матчей. В активе «МЮ» — 96 побед, 57 раз выигрывал «Тоттенхэм» и 52 встречи завершились вничью. Правда, манкунианцы не могут одолеть бывший клуб Сергея Реброва с октября 2022 года — шесть встреч подряд (четыре поражения и две ничьи).
В предстоящем противостоянии 16-й (!) и 17-й (!) команд английской премьер-лиги букмекеры видят небольшим фаворитом «красных дьволов». К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу подопечных австралийца Анге Постекоглу в основное время принимает с коэффициентом 2,75, на ничью — 3,30, на выигрыш «МЮ» португальца Рубена Аморима — 2,50.
Кстати, английские клубы оспорят трофей друг с другом третий раз в истории. Ранее в 1972-м «Тоттенхэм» по сумме двух встреч взял верх на «Вулверхэмптоном» (2:1 и 1:1), а в 2019-м «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1).
В прямой трансляции поединок «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» смотрите в Украине (начало — в 22:00) на медиасервисе MEGOGO.
Лига Европы. Финал
21 мая (среда)
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 MEGOGO
Напомним, что в финале Лиги конференций 28 мая во Вроцлаве сыграют «Челси» и «Бетис», а главный трофей Лиги чемпионов 31 мая в Мюнхене оспорят «ПСЖ» и «Интер».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Тоттенхэм» победил в полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт», а «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик».184
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