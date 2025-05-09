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«Манчестер Юнайтед» еще раз разгромил «Атлетик» и пробился в финал Лиги Европы: видеообзоры матчей
В четверг, 8 мая, вслед за Лигой чемпионов стали известны пары финалистов в Лиге Европы и Лиге конференций. Три из четырех клубов-финалистов представляют Англию.
Лига Европы. ½ финала. Ответные матчи
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Атлетик» (Испания) — 4:1 (Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Хейлунд, 85 — Хаурегисар, 31).
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 0:2 (Соланке, 63, Порро, 69).
Первый матч — 1:3.
В финале Лиге Европы, который состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в испанском Бильбао, встретятся «Манчестер Юнайтед», не проигравший в евросезоне ни одного матча, и «Тоттенхэм». Английские клубы оспорят трофей друг с другом третий раз в истории. Ранее в 1972-м «Тоттенхэм» по сумме двух встреч взял верх на «Вулверхэмптоном» (2:1 и 1:1), а в 2019-м «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1).
В ответных полуфиналах Лиги конференций зафиксированы такие результаты:
«Фиорентина» (Италия) — «Бетис» (Испания) — 2:2 в дополнительное время (Госенс, 34, 42 — Антони, 30, Эззальзули, 97).
Первый матч — 1:2.
«Челси» (Англия) — «Юргорден» (Швеция) —- 1:0 (Дьюсбери-Холл, 38).
Первый матч — 4:1.
Финальную пару, которая определит победителя Лиги конференций 28 мая в польском Вроцлаве, сформировали «Челси» и «Бетис».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» в невероятном поединке с девятью голами выбил в овертайме из Лиги Европы «Лион».
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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