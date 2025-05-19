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Привлекут большую удачу: чья жизнь кардинально изменится к лучшему к концу мая
Звезды и астрологи советуют представителям большинства знаков зодиака подходить на этой неделе к делам «методически»: от простого к сложному.
В то же время, у них нет сомнения относительно людей, которые родились под тремя созвездиями. Их до конца мая будет ждать мощная волна удачи, вдохновения и прорывов, пишет Meta со ссылкой на Parade.
Близнецы
Близнецам пора сосредоточиться на себе, на личных целях и развитии. Молодой месяц 27 мая усилит влияние и привлекательность Близнецов. Это идеальный период для перезагрузки — как эмоциональной, так и жизненной.
Телец
24 мая планеты Меркурий и Уран соединятся в Тельце — и это принесет неожиданные идеи, вдохновение и желание изменить подход к жизни. Тельцы наконец-то вырвутся из ограничений, старых шаблонов и почувствуют настоящую свободу. Особенно хорошо будут обстоять дела.
Стрелец
Стрельцам следует обратить внимание на дружбу, любовь и семью. В профессиональной среде могут появиться влиятельные союзники. Главное — не молчать, а говорить о своих проблемах и чувствах открыто — это поможет укрепить все связи.
Также приведем совет от мольфара о том, от каких вещей следует избавиться человеку, чтобы из его жизни ушло безденежье.
А что ждет все знаки зодиака на этой неделе, читайте в восточном гороскопе на сайте «ФАКТОВ».2025
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