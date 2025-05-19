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Весы получат ценную информацию, а Козероги — ответ на важный вопрос: гороскоп и «работающая» практика от мольфара на 19 мая
Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 19 мая. Звезды прогнозируют день мудрости, когда все тайное становится явным и привлекает к себе пристальное внимание, информирует ТСН.
Козерог
Ответ на важный вопрос появится неожиданно — словно по волшебству. Люди вокруг начнут обсуждать именно те темы, которые вас интересуют, а нужная информация окажется прямо перед вами, стоит лишь зайти в интернет.
Водолей
Сегодня вы без труда разгадаете, кто говорит вам правду, а кто пытается ввести в заблуждение. Лживого человека выдаст что-то мелкое, но очевидное — например, нервный взгляд или неестественное поведение.
Рыбы
Старайтесь избегать общения с хитрыми и корыстными людьми. Они способны манипулировать, чтобы узнать ваши тайны — а некоторыми секретами вы пока не готовы делиться.
Овен
Запишитесь на курсы, тренинг или семинар — обучение поможет не только повысить профессиональный уровень, но и подготовит вас к важным рабочим задачам в ближайшем будущем.
Телец
Знания, полученные еще в учебные годы, сегодня помогут справиться с непростым профессиональным вопросом. Возможно, вам казалось, что они давно забыты, но в нужный момент вы поймете, что отлично их помните.
Близнецы
Сфокусируйтесь на одном, самом важном деле. Если будете переключаться на второстепенные задачи, рискуете ни одну из них не довести до конца — как в известной пословице про двух зайцев.
Рак
Подходите к делам методично: от простого к сложному. Не стоит сразу решать масштабные вопросы — сначала завершите менее значимые задачи, чтобы подготовиться к более серьезным вызовам.
Лев
Прежде чем браться за новые проекты, приведите в порядок незавершенные дела. Пока рабочие процессы не налажены, двигаться вперед будет сложнее, чем кажется.
Дева
Наступил благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами. Наведите порядок в документах, избавьтесь от бумаг, потерявших актуальность — освободите пространство для чего-то нового.
Весы
Не игнорируйте информацию, которую получите сегодня. Она поможет вам не только лучше понять текущую ситуацию, но и найти оптимальный путь для ее разрешения.
Скорпион
В этот день придется заниматься не столько своими вопросами, сколько заботами окружающих. Помогите тем, кто не справляется самостоятельно — ваша поддержка окажется незаменимой.
Стрелец
Если кто-то поделится с вами тайной в порыве откровенности, постарайтесь забыть услышанное. Даже случайное упоминание может причинить этому человеку моральную боль.
Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая 2025 года.
Фото: pixabay.com1654
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