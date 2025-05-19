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Гороскоп

Весы получат ценную информацию, а Козероги — ответ на важный вопрос: гороскоп и «работающая» практика от мольфара на 19 мая

8:18 19 мая 2025
Гороскоп на 19 мая 2025 года для каждого знака зодиака - Фото: pixabay.com

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 19 мая. Звезды прогнозируют день мудрости, когда все тайное становится явным и привлекает к себе пристальное внимание, информирует ТСН.

Козерог
Ответ на важный вопрос появится неожиданно — словно по волшебству. Люди вокруг начнут обсуждать именно те темы, которые вас интересуют, а нужная информация окажется прямо перед вами, стоит лишь зайти в интернет.

Водолей
Сегодня вы без труда разгадаете, кто говорит вам правду, а кто пытается ввести в заблуждение. Лживого человека выдаст что-то мелкое, но очевидное — например, нервный взгляд или неестественное поведение.

Рыбы
Старайтесь избегать общения с хитрыми и корыстными людьми. Они способны манипулировать, чтобы узнать ваши тайны — а некоторыми секретами вы пока не готовы делиться.

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Овен
Запишитесь на курсы, тренинг или семинар — обучение поможет не только повысить профессиональный уровень, но и подготовит вас к важным рабочим задачам в ближайшем будущем.

Телец
Знания, полученные еще в учебные годы, сегодня помогут справиться с непростым профессиональным вопросом. Возможно, вам казалось, что они давно забыты, но в нужный момент вы поймете, что отлично их помните.

Близнецы
Сфокусируйтесь на одном, самом важном деле. Если будете переключаться на второстепенные задачи, рискуете ни одну из них не довести до конца — как в известной пословице про двух зайцев.

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Рак
Подходите к делам методично: от простого к сложному. Не стоит сразу решать масштабные вопросы — сначала завершите менее значимые задачи, чтобы подготовиться к более серьезным вызовам.

Лев
Прежде чем браться за новые проекты, приведите в порядок незавершенные дела. Пока рабочие процессы не налажены, двигаться вперед будет сложнее, чем кажется.

Дева
Наступил благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами. Наведите порядок в документах, избавьтесь от бумаг, потерявших актуальность — освободите пространство для чего-то нового.

Весы
Не игнорируйте информацию, которую получите сегодня. Она поможет вам не только лучше понять текущую ситуацию, но и найти оптимальный путь для ее разрешения.

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Скорпион
В этот день придется заниматься не столько своими вопросами, сколько заботами окружающих. Помогите тем, кто не справляется самостоятельно — ваша поддержка окажется незаменимой.

Стрелец
Если кто-то поделится с вами тайной в порыве откровенности, постарайтесь забыть услышанное. Даже случайное упоминание может причинить этому человеку моральную боль.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая 2025 года.

Фото: pixabay.com

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