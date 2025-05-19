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Мир

Трамп теряет терпение: президент Финляндии об улучшении ситуации для Украины

18:21 19 мая 2025
Президент Финляндии Александер Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб, назвавший вариант, который может остановить рф, заявил, что имел долгий телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а после этого — с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Зеленский терпеливый, а вот Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении путина», — подытожил Стубб результаты обсуждений.

По словам президента, сторонники Украины постоянно пытаются донести Трампу, что способность Украины вести оборонную войну сильная, а ситуация у россии хуже, чем ожидалось, пишет yle.fi.

Он отметил, что, хотя международная дипломатия в последнее время находится в своем типичном волнообразном состоянии, за последние две недели ситуация для Украины изменилась к лучшему.

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«После телефонного разговора между Трампом и президентом путиным мы станем гораздо мудрее. Надеюсь, что путин не придумает какого-нибудь повода, чтобы попытаться заставить Соединенные Штаты отменить санкции», — сказал Стубб.

По словам Стубба, Финляндия поддерживает присутствие Зеленского на предстоящем саммите военного альянса НАТО. Недавно публично появилось предположение, что украинского президента могут не пригласить, потому что они хотят угодить Дональду Трампу.

Саммит состоится 24−25 июня в Нидерландах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп спрашивал у президента Финляндии, можно ли доверять путину.

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Читайте также: «Украина находится в лучшем положении, чем кажется»: президент Финляндии о доверии и мирных переговорах

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