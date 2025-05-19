- 08:14 Ракам следует прислушаться к себе, а Рыбам навести порядок — как в голове, так и в делах: гороскоп во вторник, 20 мая
- 19.05 22:28 Какие аксессуары взять на отдых: с ними вы будете чувствовать себя комфортно
- 19.05 22:01 Паштет из необычного ингредиента: просто, дешево и фантастически вкусно
- 19.05 21:31 Риз Уизерспун отказывается помочь бывшему мужу: драма в семье продолжается
- 19.05 21:02 Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая
- 19.05 20:35 Имея всего два дня выходных, потратил их для эвакуации животных из Волчанска: в бою Донетчине погиб 21-летний воин с Харьковщины
- 19.05 20:08 Киш лорен с курятиной и лесными грибами: этой вкуснятиной точно удивите гостей
- 19.05 19:56 Близнецам — «Королева Кубков», Девам — «Солнце», а Скорпионам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 20 мая
- 19.05 19:50 Прошлого не изменить: Вера Брежнева высказалась о браке и разводе с Константином Меладзе
- 19.05 19:42 Выплачивать сразу минимум 50 тысяч гривен: Минсоцполитики продвигает законопроект о поддержке рождаемости
- 19.05 19:39 Без Довбика и Миколенко: Ребров назвал состав сборной Украины на международный турнир в Канаде
- 19.05 19:38 Особая миссия: Уильям и Кейт отправляются в Шотландию, чтобы выполнить почетную задачу
Трамп теряет терпение: президент Финляндии об улучшении ситуации для Украины
Президент Финляндии Александер Стубб, назвавший вариант, который может остановить рф, заявил, что имел долгий телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а после этого — с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Зеленский терпеливый, а вот Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении путина», — подытожил Стубб результаты обсуждений.
По словам президента, сторонники Украины постоянно пытаются донести Трампу, что способность Украины вести оборонную войну сильная, а ситуация у россии хуже, чем ожидалось, пишет yle.fi.
Он отметил, что, хотя международная дипломатия в последнее время находится в своем типичном волнообразном состоянии, за последние две недели ситуация для Украины изменилась к лучшему.
«После телефонного разговора между Трампом и президентом путиным мы станем гораздо мудрее. Надеюсь, что путин не придумает какого-нибудь повода, чтобы попытаться заставить Соединенные Штаты отменить санкции», — сказал Стубб.
По словам Стубба, Финляндия поддерживает присутствие Зеленского на предстоящем саммите военного альянса НАТО. Недавно публично появилось предположение, что украинского президента могут не пригласить, потому что они хотят угодить Дональду Трампу.
Саммит состоится 24−25 июня в Нидерландах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп спрашивал у президента Финляндии, можно ли доверять путину.
148
Читайте также: «Украина находится в лучшем положении, чем кажется»: президент Финляндии о доверии и мирных переговорах
Читайте нас в Facebook
Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннеса в пилонном спорте