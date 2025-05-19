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Происшествия

В Киеве мужчины устроили стрельбу из машины: что известно

14:48 19 мая 2025
Полиция задержала стрелков, фото Нацполиции

В понедельник, 19 мая, в Киеве была стрельба — двое молодых людей ехали по городу и стреляли из машины из пистолета.

Это при мониторинге социальных сетей обнаружили правоохранители. В результате инцидента никто из граждан не пострадал. Злоумышленники уже задержаны, сообщили в Нацполиции.

Стрельба произошла в Дарницком районе.

На видео двое мужчин из автомобиля Audi стреляли из пистолета во время езды.

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Во время задержания в ресторане у злоумышленников изъяли пистолет. Оба — киевляне, в возрасте 22 и 33 года. Теперь с ними общаются следователи.

В результате инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия.

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Согласно статье, злоумышленникам грозит до 7 лет.

Напомним, недавно в Киеве неизвестный устроил стрельбу в офисе в центре города, после чего прыгнул в Днепр.

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