Имея всего два дня выходных, потратил их для эвакуации животных из Волчанска: в бою Донетчине погиб 21-летний воин с Харьковщины

В бою с российскими оккупантами погиб защитник из Ковьяг — Никита Кухар. У него было много друзей. А еще всем сердцем любил животных, и эту любовь пронес через всю свою такую, к сожалению, короткую жизнь. В июне ему должно было исполниться 22 года, сообщает Валковский городской совет.

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«Заканчивая обучение в школе, патриотически настроенный юноша сначала намеревался стать военным, затем выбрал гражданскую жизнь и специальность „международная экономика“ Харьковского государственного университета питания и торговли. Однако на студенческой скамье засиделся недолго. Уже в октябре 2021 года Никита Кухар заключил контракт на прохождение военной службы в рядах Национальной Гвардии Украины».

Когда началось полномасштабное вторжение, Никита проходил службу в учебном центре на Львовщине. Он сделал все возможное, чтобы перевестись в Харьков и присоединиться к боевому подразделению.

«Вместе с боевыми побратимами пулеметчик Никита Кухар участвовал в кровопролитных боях за Константиновку, Кременную, в Серебрянском лесу. Был ранен, подлечился и снова вернулся на службу. Воевал на самых горячих направлениях фронта — Клещеевка, Торецк. Последние полгода — в составе боевой бригады «Азов». После одного из боев врачи вынули из его тела осколок.

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А на помощь Никита всегда был щедрым. Его доброты хватало не только военным побратимам, родным, но и животным. Он заботился о приютах для животных, пересылая им средства, не мог оставить без внимания и четвероногих, которые остались без хозяев и искали спасения у военных".

Год назад, имея всего два дня выходных, Никита потратил их на то, чтобы помочь эвакуировать животных из охваченного войной Волчанска. А когда узнал о тяжелом состоянии в результате полученных на войне ожогов своего земляка Сергея Гамана, то присоединился к сбору средств на его лечение.

Помощник гранатометчика взвода специального назначения погиб 12 мая 2025 года во время выполнения боевых задач в результате применения врагом БпЛа. Произошло это в районе населенного пункта Клебан-Бык Краматорского района Донецкой области.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в бою 52-летнего воина со Львовщины.

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