Риз Уизерспун отказывается помочь бывшему мужу: драма в семье продолжается

У Риз Уизерспун, которая в 2023 году была признана самой богатой актрисой, есть двое детей от бывшего мужа Райана Филиппа. Согласно последним данным, у него много нерешенных проблем с их старшей дочерью Аве. Объясняя, почему связь между отцом и дочерью остается напряженной, источник сообщил изданию: «Аве отгородилась от него после того, как он урегулировал претензии вне суда. Она начала видеть его по-другому — он больше не был таким героем, каким она его представляла».

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Сейчас, как сообщается, отец Аве обращается за помощью к Риз, чтобы убедить Аве дать ему второй шанс, пишет geo.tv.

Однако источник, близкий к звезде, заявил, что «она просто не может».

«Как бы она ни хотела, чтобы у ее дочери были нормальные отношения с отцом, она не должна все время играть роль посредника, — добавил инсайдер. — Они оба уже взрослые, и она не собирается оказывать на Аве еще большее давление, чем оно уже есть».

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Ранее сообщалось, что Риз Уизерспун подала на развод со вторым мужем.

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