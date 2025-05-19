Близнецам — «Королева Кубков», Девам — «Солнце», а Скорпионам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 20 мая

Известный мольфар Макс Гордеев считает, что все события в мире имеют свою причину, поэтому и рекомендовал украинцам практику, которая помогает влиять на подсознание человека.

ВІДЕО ДНЯ

А карты Таро подсказали, что ждет представителей разных знаков зодиака завтра, 20 мая. Результат расклада на картах публикует сайт с гороскопами.

https://slovofraza.com/goroskop-na-20-maya-2025-po-kartam-taro-vse-znaki-zodiaka/

Овен — «Восьмерка Мечей»

У Овнов завтра вероятны недоразумения с близкими людьми и споры, легко перерастающие в ссоры. Постарайтесь не принимать завтра поспешных решений, они могут обернуться против вас. Избавьтесь от чувства вины или лишних обязательств.

РЕКЛАМА

Совет карт — Будет лучше, если вы откажетесь от категоричности и излишней требовательности к окружающим.

Телец — «Шестерка Пентаклей»

Тельцы на пороге чего-нибудь значительного, особенно в профессиональной сфере. Это удачное время для того, чтобы начать бизнес, продвигать идеи или заключать сделки. Однако звезды советуют соблюдать меру — берегите собственные ресурсы.

РЕКЛАМА

Совет карт — Сделайте завтра что-нибудь приятное для других — это обязательно вернется вам добром.

Близнецы — «Королева Кубков»

Близнецам день может принести испытания в рабочей сфере. Но вы способны решать вопросы мягко и с интуицией. Прекрасный день для романтических встреч и душевных разговоров.

Совет карт — Отложите важные разговоры с начальством — лучше найти другой день.

РЕКЛАМА

Рак — «Шестерка Жезлов»

Ракам день подарит шанс восстановить старые связи. Не забывайте об осторожности — особенно во время занятий спортом или физической активностью. Карта обещает успех и признание, если вы проявите инициативу.

Совет карт — Главное не бояться вновь открыться тому, кто вам дорог.

Лев — «Страшный Суд»

Для Львов день удачен для оформления документов, решения юридических вопросов. Важно также не забывать о своих близких — уделите им внимание и заботу, даже если день будет насыщенным.

Совет карт — Будьте открыты для подарков судьбы.

Дева — «Солнце»

Для Дев день предусматривает перспективы и неожиданную прибыль. Также это хорошее время, чтобы просить о повышении или инициировать карьерный разговор.

Совет карт — Постарайтесь завтра не быть слишком требовательными и не провоцировать ссоры.

Весы — «Башня»

Весов карта предупреждает о возможных резких изменениях. Не исключено, что вам придется отказаться от устаревших идей или просмотреть цели. Инициативы на работе могут принести успех, но нуждаются в твердости и уверенности.

Совет карт — Если завтра что-то пойдет не по плану, воспринимайте это как освобождение от лишнего.

Скорпион — «Колесо Фортуны»

Скорпионы на пороге перемен и поворотов, которые невозможно полностью контролировать. Все меняется — и если вы примете это с мудростью, день пройдет гармонично. Возможны случайные встречи, которые окажут влияние на ваше будущее.

Совет карт — Обязательно подумайте, прежде чем делать выводы или разрывать связи.

Стрелец — «Паж Пентаклей»

День обещает быть насыщенным бытовыми и домашними заботами. Это хорошее время для домашних улучшений: уборка, ремонт, обустройство пространства. День дает стабильность и внутреннее удовольствие.

Совет карт — Не бойтесь просить помощи — близкие откликнутся, получив от этого удовольствие.

Козерог — «Король Мечей»

Козерогам придется принимать жесткие решения, особенно в профессиональной сфере. Но в то же время вы можете испытывать внутреннее беспокойство из-за личных переживаний. Вашим главным союзником завтра должен стать холодный разум.

Совет карт — Сосредоточьтесь на том, что действительно важно.

Водолей — «Верховная Жрица»

У Водолеев день будет наполнен символами, знаками и скрытыми смыслами. Не стоит эмоционально реагировать на происходящее вокруг. Мудрость и внутренняя интуиция помогут сохранить баланс.

Совет карт — Если завтра вы увидите, что кто-то ведет себя странно — просто наблюдайте. Ответы поступят позже.

Рыбы — «Маг»

Рыбам карта дает огромный потенциал, но и предупреждает об ответственности за свои действия. Возможны судьбоносные знакомства или встречи, способные изменить ваше представление о будущем. Но важно соблюдать осторожность. Не торопитесь, даже если кажется, что все ясно. Ваша задача — проявить зрелость и использовать полученные возможности с умом.

Совет карт — Завтрашний день станет по-настоящему магическим, если вы сами поверите в себя.

Мы также рассказывали, жизнь каких представителей зодиакального круга кардинально изменится к концу мая.

854

Читайте нас в Facebook