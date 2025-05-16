Модный аксессуар лета-2025: подойдет для любого стиля и бюджета

Украшения для волос в виде цветов — один из главных трендов лета-2025. Это идеальный способ добавить изюминку в свой образ. Такие аксессуары подойдут практически для любого стиля и бюджета.

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Цветочная эстетика продолжает быть актуальной и в нарядах. Платья и сарафаны, футболки и топы с принтами и аппликациями смотрятся вдохновляюще. По-прежнему модны и цветочные тканевые броши. Кстати, такие броши могут быть трансформерами и использоваться в качестве заколок или резинок для волос.

Также цветами модно украшать сумки. Выбирайте те цветы, которые любите. Для кого-то это розы, для кого-то — ромашки или фиалки, а кому-то нравятся лилии…

Очень красиво смотрятся украшения с цветами, которые напоминают настоящие, но не менее эффектны и фантазийные в оттенках, которых не встретите в природе — например, розы в оттенке «мокко мусс» или «королевский синий».

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Главный критерий выбора украшений — они должны быть вам к лицу. И, конечно же, гармонировать с нарядом. Например, к черному льняному летнему платью подойдет желтая или белая роза, к синему — небесно-голубая, а к малиновому — нежно-розовая.

Напомним совет эксперта по стилю Ирины Бейли — выбирая украшение, следуйте трем важным критериям — и не ошибетесь.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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