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Стоимость холодной воды может вырасти до 200 грн/куб: Попенко объяснил, кого из украинцев заставят платить больше
Из-за неэффективности украинской системы начислений, направленной исключительно на увеличение платежей для потребителей, жителям небольших городов придется платить большие суммы в платежках за воду.
Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии «Главреду».
По его словам, постоянной практикой является то, что местные исполнительные комитеты принимают решение о повышении тарифов для населения.
«На сегодняшний день стоимость электроэнергии на рынке выросла на 70% по сравнению с прошлым годом. Не все органы местной власти могут компенсировать эту разницу за счет местных бюджетов, поэтому вынуждены повышать тарифы для населения» , — пояснил Попенко.
Помимо этого уровень повышения тарифов зависит от других факторов, как количество абонентов, длина и техническое состояние сетей, дата их построения
«Нужно понять, что большинство водоканалов с количеством абонентов до 70−80 тысяч являются убыточными — их тарифы физически не покрывают себестоимость услуг. А если установить рыночные тарифы для таких водоканалов, цены будут в 7−8 раз выше средних. Например, при среднем тарифе 40−50 грн, реальная экономически обоснованная. Понятно, что большинство потребителей просто не смогут платить такие суммы «, — добавил глава Союза потребителей коммунальных услуг.
Поэтому каждый малый водоканал имеет свою специфику и некоторые местные власти, принимая решение о повышении, учитывают также потребность в финансировании капитальных ремонтов.
Например, в городе Малин Житомирской области тарифы на воду повысили до 100 гривен, в то время как в отдельных населенных пунктах Киевской области тариф вырос с 30 до 80 гривен.
«Это свидетельствует о том, что все зависит от экономической ситуации и решений местных властей — кто-то действует осторожно, кто-то радикальнее. В то же время в областных водоканалах ситуация иначе — там тарифы не повышали с 2022 года. И здесь проблема не только экономическая, но и политическая. Водоканалы уже давно заявляют о необходимости повышения тарифов, поскольку не имеются. могут предоставить необходимую компенсацию» , — отметил Попенко.
Но проблема в том, что НКРЭКУ и Кабмин пока не готовы принимать решение о повышении тарифов на общегосударственном уровне.
Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Украине.
Напомним, ранее Олег Попенко предупреждал, что тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5−10 грн за кубометр.
Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также предупредил, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.
Напомним, ранее Олег Попенко объяснил, что Кабмин готовит решение, которое может сказаться на тарифах и ценах уже в текущем году.15
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