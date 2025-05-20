41.20 / 41.70 46.60 / 47.40
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

ПриватБанк изменяет правила переводов: что нужно знать клиентам

11:59 20 мая 2025
ПриватБанк вводит лимиты на карточные переводы. Фото Pixabay

Банки продолжают вводить ограничения на карточные переводы. В частности, с 1 июня 2025 годаа ПриватБанк вводит новые лимиты на карточные переводы, которые могут повлиять на значительную часть клиентов.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на уведомление в Приват24. Решение принято в рамках общей политики финансового контроля и борьбы с мошенничеством.

Что изменится?

Ранее Национальный банк Украины устанавливал общегосударственный лимит в 150 000 гривен на карточные переводы между физическими лицами. Однако с апреля 2025 года этот лимит был отменен, и банки получили право самостоятельно определять границы транзакций.

РЕКЛАМА

ПриватБанк решил оставить ограничения, дифференцируя клиентов по уровню финансового риска:

  • Клиенты с низким и средним уровнем риска — предел 100 000 гривен в месяц.
  • Клиенты с высоким уровнем риска — предел 50 000 гривен в месяц.

Как избежать ограничений?

Чтобы избежать возможных отказов в переводах или блокировки счета, банк рекомендует клиентам заблаговременно предоставить документы, подтверждающие источник дохода. К таким документам относятся:

РЕКЛАМА
  • Налоговые декларации.
  • Справки из Пенсионного фонда (ОК5 или ОК7).
  • Справки с работы или банковские выписки с зачислением зарплаты.
  • Документы об аренде, авторских гонорарах и т. д.

ПриватБанк также использует автоматический мониторинг транзакций в реальном времени. При обнаружении необычной или подозрительной активности счет может быть временно заблокирован до выяснения деталей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что делать, если вам заблокировали счет из-за нарушения правил банковских переводов .

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

502

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дарья Пономаренко из Черкасс вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Фото Фейсбук

Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннесса в пилонном спорте

Дорофеева "припомнила былое" Завгороднему. Фото из соцсети

Я уже не могу: Надя Дорофеева обратилась к бывшему

Виноград

Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая

Юрист рассказала, какое имущество могут отобрать у уклониста

Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения

Следующий материал
Новости партнеров