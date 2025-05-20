ПриватБанк изменяет правила переводов: что нужно знать клиентам

Банки продолжают вводить ограничения на карточные переводы. В частности, с 1 июня 2025 годаа ПриватБанк вводит новые лимиты на карточные переводы, которые могут повлиять на значительную часть клиентов.

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Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на уведомление в Приват24. Решение принято в рамках общей политики финансового контроля и борьбы с мошенничеством.

Что изменится?

Ранее Национальный банк Украины устанавливал общегосударственный лимит в 150 000 гривен на карточные переводы между физическими лицами. Однако с апреля 2025 года этот лимит был отменен, и банки получили право самостоятельно определять границы транзакций.

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ПриватБанк решил оставить ограничения, дифференцируя клиентов по уровню финансового риска:

Клиенты с низким и средним уровнем риска — предел 100 000 гривен в месяц.

Клиенты с высоким уровнем риска — предел 50 000 гривен в месяц.

Как избежать ограничений?

Чтобы избежать возможных отказов в переводах или блокировки счета, банк рекомендует клиентам заблаговременно предоставить документы, подтверждающие источник дохода. К таким документам относятся:

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Налоговые декларации.

Справки из Пенсионного фонда (ОК5 или ОК7).

Справки с работы или банковские выписки с зачислением зарплаты.

Документы об аренде, авторских гонорарах и т. д.

ПриватБанк также использует автоматический мониторинг транзакций в реальном времени. При обнаружении необычной или подозрительной активности счет может быть временно заблокирован до выяснения деталей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что делать, если вам заблокировали счет из-за нарушения правил банковских переводов .

Фото Pixabay

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