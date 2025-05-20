Оккупанты ударили по гидротехническим сооружениям и приграничным селам на Сумщине

В Сумской области, где на днях российские захватчики ударили дроном по автобусу, который эвакуировал жителей приграничных населенных пунктов, враг повредил гидротехническое сооружение в Великописаревской громаде.

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Как сообщили областной военной администрации, на данный момент подтопления населенных пунктов нет. В настоящее время уровень воды стабилен, без подъема.

«Начальник Сумской ОВА Олег Григоров поручил Ахтырской РВА оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов. По выводам заседания, угрозы для населения на сегодняшний день нет», — говорится в сообщении.

Фото ОВА

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В ночь на 20 мая россияне били дронами и авиабомбами по приграничью — в нескольких населенных пунктах повреждены и уничтожены здания.

Так, в Белопольской громаде произошел масштабный пожар на гражданском объекте, а в одном из населенных пунктов Юнаковской громады управляемые авиабомбы уничтожили два жилых дома.

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К счастью, обошлось без жертв.

По данным ВС ВСУ, ночью россияне атаковали Украину с воздуха, применив 108 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. ПВО уничтожила 93 вражеских БпЛА на востоке, севере и в центре страны.

Фото Сумской ОВА

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