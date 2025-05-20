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Пережила сильное выгорание: популярная актриса поразила принанием

17:58 20 мая 2025
Ксения Мишина рассказала, что ее вдохновляет. Фото из соцсетей

Популярная актриса, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина, поразившая признанием, откровенно рассказала о своих чувствах.

На странице в социальной сети Ксения ответила на вопросы подписчиков, большинство из которых касались решения внутренних проблем. Известно, что актриса уже несколько лет соблюдает особый режим питания и поддерживает свое ментальное здоровье. Мишина призналась, что путь к осознанию был долгим, но она научилась справляться с любыми ситуациями. Также она рассказала, что до начала полномасштабной войны пережила выгорание, связанное с ее профессией.

«Я пережила сильное выгорание по поводу своей профессии и публичности, — призналась Ксения. — Это еще началось до войны. Но сейчас уже все хорошо. Я интроверт. Я вдохновляюсь всем тем, что находится вне материального».

Ксения ответила на вопросы фолловеров. Фото из соцсетей

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Ксения дала советы по методам преодоления выгорания: «Дайте себе возможность отдохнуть от перенасыщения эмоциями. Услышьте в этой тишине себя».

Фолловеры спросили актрису, хотела бы она что-то изменить в «Холостячке». Напомним, Ксения стала первой героиней романтического реалити, но ее любовь со сценаристом Александром Элертом была непродолжительной.

«А что, возможно что-то поменять? — спросила Ксения. — Возможно только сделать выводы и благодарить опыт, который получила».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как сеть отреагировала на новость о «Холостяке».

Фото из соцсети

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