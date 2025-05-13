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Это будет разрыв: сеть отреагировала на новость о Холостяке (фото)
Популярный актер, звезда сериала «Поймать Кайдаша» Тарас Цымбалюк, который признался, почему стал героем романтического реалити, обратился к сети. На своей странице в соцсети Тарас выложил фотографию с проекта «Холостяк» и сообщил, что в скором времени стартуют съемки четырнадцатого сезона. Цымбалюк призвал девушек поспешить и подать заявку на участие в шоу.
«Девочки, осталась последняя неделя приема анкет! - написал Тарас. — Скоро начнутся съемки 14-го сезона реалити-шоу «Холостяк».
Подписчики активно отреагировали на новость, а некоторые сообщили, что уже заполнили анкету.
«Это единственный „Холостяк“, который я буду смотреть», — признались в сети.
«Надеюсь, этот сезон будет таким же горячим, как и сериал «Любовь и пламя», — поделились мнениями.
«Мы уже ждем этого сезона, — написали в ответ. — Это будет разрыв».
«Единственный холостяк, который может реабилитировать этот проект)», — признались в сети, намекая на неудачный сезон с Сашей «Тереном».
«Я уже давно заполнила)» — сообщила одна из подписчиц Тараса.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в сети нашли замену главному герою шоу «Холостяк» .196
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