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Я уже не могу: Надя Дорофеева обратилась к бывшему
Популярная певица Надя Дорофеева, рассказавшая о своей диете, неожиданно обратилась к музыканту Алексею Завгороднему (Позитив).
В Instagram Дорофеева чувственно поздравила с днем рождения своего бывшего коллегу по дуэту «Время и стекло». Напомним, сценическая пара прекратила существование в 2020 году и каждый из артистов начал сольную карьеру.
На своей странице в социальной сети Надя выложила редкие архивные фото, на которых позирует вместе с Алексеем в забавных образах. Певица призналась, что уже устала до сих пор петь их хит «Дым».
«Лешь, каждый год в мой день рождения ты поздравляешь меня глупыми архивными фото, на этот раз я подготовилась лучше, — обратилась Надя к Позитиву. — Поздравляю тебя с твоим днем и желаю, чтобы мы наконец перестали петь „Дым“, потому что я уже не могу».
Фоловеры оценили фотографии, но не согласились с желанием прекратить петь «Дым». Многие предложили перевести песни дуэта на украинский.
«Не знаю кто как, а я до сих пор люблю переслушивать песни Время и стекло», — признались в сети.
«А нам нравится, как ты нам на песне „Дым“ устраиваешь караоке на концертах», — поделились впечатлением.
«Дым» мы никогда не перестанем обожать, но жду очень нового дуэтного не менее разрывного чем «Дым», трек", — написали в ответ.
«Переведите какую-нибудь песню из своего тогдашнего репертуара и пойте ее», — предложили поклонники.
«Дым» — это легенда, — считают корреспонденты. — Нельзя убирать!"
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Позитив на странице в социальной сети признался любимой в чувствах и пообещал никогда ее не подводить .
Фото из соцсети5186
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