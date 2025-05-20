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Шоу-бизнес

Я уже не могу: Надя Дорофеева обратилась к бывшему

19:18 20 мая 2025
Дорофеева "припомнила былое" Завгороднему. Фото из соцсети

Популярная певица Надя Дорофеева, рассказавшая о своей диете, неожиданно обратилась к музыканту Алексею Завгороднему (Позитив).

В Instagram Дорофеева чувственно поздравила с днем рождения своего бывшего коллегу по дуэту «Время и стекло». Напомним, сценическая пара прекратила существование в 2020 году и каждый из артистов начал сольную карьеру.

Дорофеева и Позитив. Фото из соцсетей

На своей странице в социальной сети Надя выложила редкие архивные фото, на которых позирует вместе с Алексеем в забавных образах. Певица призналась, что уже устала до сих пор петь их хит «Дым».

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Дорофеева и Позитив. Фото из соцсетей

«Лешь, каждый год в мой день рождения ты поздравляешь меня глупыми архивными фото, на этот раз я подготовилась лучше, — обратилась Надя к Позитиву. — Поздравляю тебя с твоим днем и желаю, чтобы мы наконец перестали петь „Дым“, потому что я уже не могу».

Фоловеры оценили фотографии, но не согласились с желанием прекратить петь «Дым». Многие предложили перевести песни дуэта на украинский.

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«Не знаю кто как, а я до сих пор люблю переслушивать песни Время и стекло», — признались в сети.

«А нам нравится, как ты нам на песне „Дым“ устраиваешь караоке на концертах», — поделились впечатлением.

«Дым» мы никогда не перестанем обожать, но жду очень нового дуэтного не менее разрывного чем «Дым», трек", — написали в ответ.

«Переведите какую-нибудь песню из своего тогдашнего репертуара и пойте ее», — предложили поклонники.

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«Дым» — это легенда, — считают корреспонденты. — Нельзя убирать!"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Позитив на странице в социальной сети признался любимой в чувствах и пообещал никогда ее не подводить .

Фото из соцсети

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