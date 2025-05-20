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«Не могу дождаться, чтобы стать мамой»: супермодель поразила признанием
Белла Хадид, одна из самых известных моделей современности, которая не только покорила подиумы, но и стала настоящей иконой уличного стиля, откровенно рассказала о своем видении материнства.
В новом интервью она призналась, что не может дождаться рождения своего ребенка.
«Я думаю о семье. Не могу дождаться, когда стану мамой. Думаю, что я являюсь кем-то для многих людей, но в настоящем интимном смысле быть человеком, на которого кто-то может постоянно полагаться, это изменит мою жизнь. И я не могу дождаться этого», — продолжила она.
В заключение Белла отметила, что никогда не имела мнения, каким именно должен быть брак: «Но дошло до того, что я думаю: „Это то, что для меня“. Думаю, это сделало бы меня по-настоящему счастливой».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Белла Хадид посетила с женихом родео и помогла ему снова стать чемпионом.
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Фото Instagram486
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