41.20 / 41.70 46.60 / 47.40
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Не могу дождаться, чтобы стать мамой»: супермодель поразила признанием

21:30 20 мая 2025
Супермодель Белла Хадид. Фото Instagram

Белла Хадид, одна из самых известных моделей современности, которая не только покорила подиумы, но и стала настоящей иконой уличного стиля, откровенно рассказала о своем видении материнства.

В новом интервью она призналась, что не может дождаться рождения своего ребенка.

«Я думаю о семье. Не могу дождаться, когда стану мамой. Думаю, что я являюсь кем-то для многих людей, но в настоящем интимном смысле быть человеком, на которого кто-то может постоянно полагаться, это изменит мою жизнь. И я не могу дождаться этого», — продолжила она.

В заключение Белла отметила, что никогда не имела мнения, каким именно должен быть брак: «Но дошло до того, что я думаю: „Это то, что для меня“. Думаю, это сделало бы меня по-настоящему счастливой».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Белла Хадид посетила с женихом родео и помогла ему снова стать чемпионом.

РЕКЛАМА

Читайте также: Известная модель столкнулась с расизмом из-за своего темнокожего мужа

Фото Instagram

РЕКЛАМА

486

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дорофеева "припомнила былое" Завгороднему. Фото из соцсети

Я уже не могу: Надя Дорофеева обратилась к бывшему

Дарья Пономаренко из Черкасс вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Фото Фейсбук

Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннесса в пилонном спорте

Виноград

Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая

Юрист рассказала, какое имущество могут отобрать у уклониста

Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения

Следующий материал
Новости партнеров