Овнам — «Туз Жезлов» и важный разговор, Весам — «Рыцарь Кубков» и неожиданное приглашение: предсказание по картам Таро на 21 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 21 мая 2025 года. Для многих знаков это будет день озарений, перезагрузки и шансов что-то переосмыслить, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Правосудие

Козерогам важно проявить честность и справедливость. Сегодня вы получите то, что заслуживаете. На работе появится шанс восстановить доверие, а семейные дела потребуют объективности. Будьте честны и ответственны — именно это приведет к успеху. Вечер подойдет для подведения итогов.

Водолей — Пятерка Мечей

Водолеям стоит избегать эмоциональных конфликтов. Ощущение усталости от людей и дел может быть сильным, поэтому выделите время для себя. Избавьтесь от ненужного балласта, и к вечеру ситуация станет яснее.

Рыбы — Смерть

Для Рыб день может стать моментом внутреннего перерождения. Отпустите старое, чтобы начать с чистого листа. Признайте ошибки и простите себя и других. К концу дня почувствуете освобождение.

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Овен — Туз Жезлов

Овнам предстоит важный разговор. Если накопились обиды, пора выговориться. Будьте тактичны, избегайте агрессии. Вечером почувствуете облегчение и уверенность.

Телец — Шестерка Денариев

Тельцам повезет с неожиданными подарками или предложениями. Однако помните о тех, кто поддерживал вас. Проявите благодарность — это укрепит связи. Вечером будет вдохновение и желание делиться.

Близнецы — Влюбленные

Близнецы окажутся перед важным выбором. Время расставить приоритеты и принять решение. Прислушайтесь к своему сердцу, особенно в отношениях. Ответ придет ближе к вечеру.

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Рак — Четверка Жезлов

Раки почувствуют гармонию и радость. День будет легким и удачным для завершения дел. Приятные встречи и спокойствие принесут удовольствие. Воспользуйтесь моментом для восстановления сил.

Лев — Четверка Мечей

Львы могут почувствовать потребность в одиночестве. Однако важно не изолироваться от людей. Постарайтесь восстановить контакт, особенно с теми, кто поддерживал вас. Внутренние силы начнут восстанавливаться после обеда.

Дева — Десятка Жезлов

Девам пора освободиться от накопившихся обязанностей. Возможно, вы слишком много на себя взяли. Не бойтесь делегировать задачи. Вечером возможен разговор, который изменит вашу перспективу.

Весы — Рыцарь Кубков

Весам вернется легкость и вдохновение. Неожиданное приглашение или романтический интерес могут изменить вашу жизнь. Проявите инициативу — и вас услышат. Вечером почувствуете эмоциональное тепло и творческий подъем.

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Скорпион — Шут

Скорпионам стоит отпустить контроль и быть более спонтанными. День принесет интересные повороты. Расслабьтесь и не бойтесь казаться легкомысленными — это принесет радость.

Стрелец — Девятка Кубков

Стрельцы получат признание за свои усилия. День принесет удовлетворение и гордость. Однако перемены будут необходимы для дальнейшего роста. Вечером ожидайте приятное признание в любви и чувство праздника.

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