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Овнам — «Туз Жезлов» и важный разговор, Весам — «Рыцарь Кубков» и неожиданное приглашение: предсказание по картам Таро на 21 мая
Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 21 мая 2025 года. Для многих знаков это будет день озарений, перезагрузки и шансов что-то переосмыслить, пишет slovofraza.com.
Козерог — Правосудие
Козерогам важно проявить честность и справедливость. Сегодня вы получите то, что заслуживаете. На работе появится шанс восстановить доверие, а семейные дела потребуют объективности. Будьте честны и ответственны — именно это приведет к успеху. Вечер подойдет для подведения итогов.
Водолей — Пятерка Мечей
Водолеям стоит избегать эмоциональных конфликтов. Ощущение усталости от людей и дел может быть сильным, поэтому выделите время для себя. Избавьтесь от ненужного балласта, и к вечеру ситуация станет яснее.
Рыбы — Смерть
Для Рыб день может стать моментом внутреннего перерождения. Отпустите старое, чтобы начать с чистого листа. Признайте ошибки и простите себя и других. К концу дня почувствуете освобождение.
Овен — Туз Жезлов
Овнам предстоит важный разговор. Если накопились обиды, пора выговориться. Будьте тактичны, избегайте агрессии. Вечером почувствуете облегчение и уверенность.
Телец — Шестерка Денариев
Тельцам повезет с неожиданными подарками или предложениями. Однако помните о тех, кто поддерживал вас. Проявите благодарность — это укрепит связи. Вечером будет вдохновение и желание делиться.
Близнецы — Влюбленные
Близнецы окажутся перед важным выбором. Время расставить приоритеты и принять решение. Прислушайтесь к своему сердцу, особенно в отношениях. Ответ придет ближе к вечеру.
Рак — Четверка Жезлов
Раки почувствуют гармонию и радость. День будет легким и удачным для завершения дел. Приятные встречи и спокойствие принесут удовольствие. Воспользуйтесь моментом для восстановления сил.
Лев — Четверка Мечей
Львы могут почувствовать потребность в одиночестве. Однако важно не изолироваться от людей. Постарайтесь восстановить контакт, особенно с теми, кто поддерживал вас. Внутренние силы начнут восстанавливаться после обеда.
Дева — Десятка Жезлов
Девам пора освободиться от накопившихся обязанностей. Возможно, вы слишком много на себя взяли. Не бойтесь делегировать задачи. Вечером возможен разговор, который изменит вашу перспективу.
Весы — Рыцарь Кубков
Весам вернется легкость и вдохновение. Неожиданное приглашение или романтический интерес могут изменить вашу жизнь. Проявите инициативу — и вас услышат. Вечером почувствуете эмоциональное тепло и творческий подъем.
Скорпион — Шут
Скорпионам стоит отпустить контроль и быть более спонтанными. День принесет интересные повороты. Расслабьтесь и не бойтесь казаться легкомысленными — это принесет радость.
Стрелец — Девятка Кубков
Стрельцы получат признание за свои усилия. День принесет удовлетворение и гордость. Однако перемены будут необходимы для дальнейшего роста. Вечером ожидайте приятное признание в любви и чувство праздника.
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