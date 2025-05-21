«Зуд седьмого года»: эксперт по языку тела прокомментировала отношения принца Гарри и Меган Маркл

В понедельник, 19 мая, Меган Маркл и принц Гарри, недавно поддержавшие Бруклина Бекхэма и Николу Пельтц в противостоянии с родителями, праздновали седьмую годовщину свадьбы.

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На Западе существует теория, которая называется «Зуд седьмого года» (в честь одноименного фильма с Мерлин Монро), которая говорит о том, что романтические партнеры через семь лет после свадьбы могут испытывать снижение удовлетворенности и потенциальное беспокойство.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс по просьбе представителей СМИ прокомментировала отношения между принцем Гарри и Меган Маркл, пишет Express.



По словам Джуди, семь лет действительно изменили взаимоотношения пары. Так, Меган пытается усиливать публичные проявления привязанности к своему мужу, чтобы доказать миру, что они «любят еще больше, чем раньше».

«Реакция Меган на любые угрозы страшного „семилетнего зуда“ в их браке, похоже, заключалась в том, чтобы надавить на газ с точки зрения выполнения любовных, тактильных поз и выдать несколько фонатирующих цитат, чтобы доказать миру, что они влюблены еще больше, чем раньше» , — считает эксперт.

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Говоря о первом в истории появлении Меган как гостьи подкаста, а не ведущей, она добавила:

«Во время своего недавнего интервью в подкасте она снова была в режиме полного «фонтана», рассказывая ведущему, как сильно «Эйч» (первая буква имени Harry) любит ее, и какой он «лис», вследствие чего у ведущей были «муравьи по всему телу от сильных эмоций», — рассказала журналистка.

Также Джуди считает, что сигналы Меган показывают, что она немного активизировалась с точки зрения большей доминантности и пытается больше находиться на публике. Гарри же все больше исполняет роль «Запасного», который ждет, пока жена первой поздравит хозяев, а затем следует за Меган, когда они заходят в дом.

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Впрочем, эксперт отказалась сделать выводы о том, к чему может привести такое поведение Сасекссов на седьмом году супружеской жизни.

Тем временем принц Уильям ввел необычный запрет в королевском дворце. Членам королевской семьи, а также работающим во дворце запрещается обсуждать Гарри, что подчеркивает напряженность в отношениях между братьями и нежелание общаться.

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