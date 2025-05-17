Жена — лучше, чем родня? Принц Гарри и Меган поддержали Бруклина Бэкхэма и Николу Пельтц в противостоянии с родителями

Кажется, разлад в семье Бэкхэмов между Дэвидом и Викторией с одной стороны, и старшим сыном Бруклином и невесткой Николой Пельтц «затягивает» все больше людей.

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Сначала Кейт, принцесса Уэльская вышла в наряде от Виктории Бэкхэм, что многие британцы расценили как поддержку дизайнера и ее мужа.

Впоследствии принц Гарри и Меган Маркл пригласили Бруклина Бэкхэма и Николу Пельтц на ужин в своем особняке в Монтесито, пишут СМИ.

26-летний Бруклин и 30-летняя Никола были приглашены в дом Сассексов в Калифорнии на прошлой неделе.

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Источник сообщил The Sun: «Это было неожиданное приглашение, но оно было с благодарностью принято Бруклином и Николой, которые оба чувствуют себя „ранеными“ после недавних событий Гарри и Меган были очень чуткими и добрыми к ним.»

По отзывам в СМИ, «Никола и Меган имеют много общего», поскольку обе позиционируются как «разрушительницы семей своих мужей».

«Бруклин и Никола отлично провели время и нашли Гарри и Меган особенно добрыми, бережными и щедрыми», — передает издание.

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Хотя мероприятие было организовано до того, как ссора в семье Бэкхэм достигла апогея, время ее проведения вызвало определенные спекуляции.

Как известно, дружба принца Гарри и Меган с Бэкхэмами совершила разворот после того, как две пары поссорились.

По непонятным причинам Меган решила, что за утечкой информации в прессу стоит Виктория. Гарри очень защищает Меган и решил разобраться с этим вопросом, непосредственно связавшись со своим хорошим другом Дэвидом.

Том Бауэр рассказал также, что принц Гарри, по требованию Меган, пренебрежительно отнесся к Дэвиду во время Игр Непокоренных в 2018 году, и это было не единственное оскорбление Сассексов.

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В то же время, инсайдеры рассказали, что Бруклин «очень расстроен» недавним распадом семьи.

«Он всегда останется верен своей жене, несмотря ни на что. В то же время Никола очень упрямая — она неоднократно конфликтовала с Викторией» , — рассказал инсайдер.

«Бэкхэмы сходят с ума от последствий семейного раскола и настаивают на том, что двери всегда открыты для их сына. Он может связаться с ним, когда захочет, и они надеются, что он это сделает. Но сейчас это кажется маловероятным», — добавил источник.

Напомним, невестка Бэкхэмов Никола Пельтц считает родителей Бруклина токсичными.

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