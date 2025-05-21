Меган Маркл поделилась трогательным снимком со своими двумя детьми, Арчи и Лилибет, в честь Дня матери. На фотографии, опубликованной в Instagram, герцогиня держит малышей на руках. Снимок был сделан в их резиденции в калифорнийском Монтесито, куда они переехали после того, как оставили свои королевские обязанности в Великобритании.

ВІДЕО ДНЯ

Фото с Instagram Меган Маркл

Деталь, которая привлекла внимание многих, пишет Еl Сierre, — это символ, представленный двумя соединенными пальмами, которые имеют особое значение для Меган, Гарри и их детей. В интервью 2022 года Меган объяснила, что, когда они искали дом, Гарри заметил эти две пальмы, соединенные у основания, и сказал: «Любимая моя, это мы». Кроме того, Арчи ежедневно приветствует пальмы словами «Привет, мама, привет, папа», показывая, как этот символ стал частью их семейной жизни.

Этот мотив также присутствует в логотипе личного бренда Меган As Ever, который она запустила в феврале. Дизайн включает пальму, окруженную двумя колибри, что является данью семье и жизни в Калифорнии. Информатор объяснил, что эмблема была тщательно создана, чтобы быть уникальной и личной.

РЕКЛАМА

В своих мемуарах «Spare» Гарри размышлял о духовном значении увиденного колибри в доме после смерти своей бабушки, покойной королевы Елизаветы. Он вспомнил, как маленькая птица попала в дом, и как друг предположил, что это может быть особым знаком. Гарри отметил, что колибри пролетел через кухню и игровую площадку, известную как «Ленд Лили», в честь его дочери. В тот момент он задумался, был ли их дом просто остановкой или настоящим пунктом назначения.

Ранее писали о том, что популярность Меган Маркл упала до исторического минимума.

РЕКЛАМА

277

Читайте нас в Facebook