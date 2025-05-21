Впервые показали стрельбу «суперпушки» Ким Чен Ына: о чем сказали кадры специалисту

Как оказалось, воюющие против Украины части армии Северной Кореи снабжаются и экипируются разными странами. Но и сама КНДР оказывает помощь стране-оккупанту военной техникой, хотя обычно и не признает это официально, так лишь на днях появились первые кадры применения северокорейской самоходной артиллерийской установки М1989 «Коксан» калибром 170 мм.

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Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко проанализировал видео и сделал ряд выводов. В частности, он отметил явное преувеличение качественных характеристик техники и заметил ряд ее слабых мест.

Так, по словам эксперта на видео отчетливо видно:

после выстрела САУ, несмотря на ее вес, расшатывает так, словно она из папье-маше. Вопрос стабилизации актуален для этих установок, что в свою очередь, поднимает вопрос точности, и влияния вибрации на все шасси в целом взятое;

170-мм снаряды для САУ М1989 имеют два ведущих пояса по корпусу, что для советских снарядов большая редкость. Такую конструктивную особенность можно видеть у 203-мм 2С7 «Пион». Особенность эта серьезно влияет на износ ствола и можно говорить о том, что северокорейская САУ М1989 требует регулярного обслуживания своей пушки и ее замены, с учетом той нагрузки, которая оказывается на нее в российских войсках;

уточнена дальность стрельбы из САУ М1989, и пока она ни разу не превышала 30 километров, что говорит о явно завышенных характеристиках для этих установок в открытых источниках, якобы 40−60 км;

имеются вопросы и к самим снарядам, качеству изготовления и баллистическим характеристикам, с учетом существенных проблем, проявившихся у северокорейских 122-мм, 152-мм и мин 120-мм. Сам снаряд М1989 при калибре в 170-мм, на деле не мощнее 152-мм с практически одинаковым наполнением ВВ.

«Напомню, что САУ М1989 россияне стали получать для компенсации нехватки 203-мм 2С7 „Пион“. Но, по итогу, по мощности, по дальности и по точности, компенсация получилась весьма сомнительная. С другой стороны, для РОВ сейчас куда важнее количество, нежели качество. А вот по количеству САУ М1978/М1989 и боеприпасов к ним у КНДР для россии проблем не составит», — подчеркнул Александр Коваленко.

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Напомним, что хотя россияне впервые признали наличие у них М1989, показав их, на деле ВСУ уничтожили первую САУ Ким Че Ына еще в феврале.

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