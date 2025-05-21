- 08:41 Беспокойная ночь в россии: дроны атаковали Подмосковье, Тульскую, Липецкую и Калужскую области
- 08:15 Весам важно отстоять свои границы, а Близнецам не тратить время на пустые разговоры: гороскоп на 22 мая
- 00:01 Бывший клуб Реброва победил «Манчестер Юнайтед» и спустя 41 год завоевал еврокубок: видеообзор финала Лиги Европы
- 21.05 22:26 Синдром последнего кусочка на блюде: брать или не брать?
- 21.05 21:59 Фантастически вкусный салат со спаржей: такого вы еще не пробовали
- 21.05 21:29 «Мне не нравится»: Гвинет Пэлтроу рассказала о своих отношениях с Меган Маркл
- 21.05 21:02 Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением
- 21.05 20:35 Ушел в ВСУ после того, как россияне убили маму: на войне погиб 22-летний воин из Сумщины
- 21.05 20:09 Свежесть в каждом кусочке: простой, полезный и вкусный салат в считанные минуты
- 21.05 19:54 Скорпионам — «Королева Пентаклей», Козерогам — «Король Кубков», а Тельцам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 22 мая
- 21.05 19:46 Впервые показали стрельбу «суперпушки» Ким Чен Ына: о чем сказали кадры специалисту
- 21.05 19:21 Мирные переговоры или ловушка времени: США предоставляют кремлю преимущество в войне
Впервые показали стрельбу «суперпушки» Ким Чен Ына: о чем сказали кадры специалисту
Как оказалось, воюющие против Украины части армии Северной Кореи снабжаются и экипируются разными странами. Но и сама КНДР оказывает помощь стране-оккупанту военной техникой, хотя обычно и не признает это официально, так лишь на днях появились первые кадры применения северокорейской самоходной артиллерийской установки М1989 «Коксан» калибром 170 мм.
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко проанализировал видео и сделал ряд выводов. В частности, он отметил явное преувеличение качественных характеристик техники и заметил ряд ее слабых мест.
Так, по словам эксперта на видео отчетливо видно:
- после выстрела САУ, несмотря на ее вес, расшатывает так, словно она из папье-маше. Вопрос стабилизации актуален для этих установок, что в свою очередь, поднимает вопрос точности, и влияния вибрации на все шасси в целом взятое;
- 170-мм снаряды для САУ М1989 имеют два ведущих пояса по корпусу, что для советских снарядов большая редкость. Такую конструктивную особенность можно видеть у 203-мм 2С7 «Пион». Особенность эта серьезно влияет на износ ствола и можно говорить о том, что северокорейская САУ М1989 требует регулярного обслуживания своей пушки и ее замены, с учетом той нагрузки, которая оказывается на нее в российских войсках;
- уточнена дальность стрельбы из САУ М1989, и пока она ни разу не превышала 30 километров, что говорит о явно завышенных характеристиках для этих установок в открытых источниках, якобы 40−60 км;
- имеются вопросы и к самим снарядам, качеству изготовления и баллистическим характеристикам, с учетом существенных проблем, проявившихся у северокорейских 122-мм, 152-мм и мин 120-мм. Сам снаряд М1989 при калибре в 170-мм, на деле не мощнее 152-мм с практически одинаковым наполнением ВВ.
«Напомню, что САУ М1989 россияне стали получать для компенсации нехватки 203-мм 2С7 „Пион“. Но, по итогу, по мощности, по дальности и по точности, компенсация получилась весьма сомнительная. С другой стороны, для РОВ сейчас куда важнее количество, нежели качество. А вот по количеству САУ М1978/М1989 и боеприпасов к ним у КНДР для россии проблем не составит», — подчеркнул Александр Коваленко.
Напомним, что хотя россияне впервые признали наличие у них М1989, показав их, на деле ВСУ уничтожили первую САУ Ким Че Ына еще в феврале.349
Читайте нас в Facebook