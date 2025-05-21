Мирные переговоры или ловушка времени: США предоставляют кремлю преимущество в войне

Во время двухчасового телефонного разговора с путиным 19 мая американский президент не выдвинул ультиматум, зато он предложил продолжить мирные переговоры, пишет The Economist. Это на руку россии. В то время как войска путина продвигаются вперед, он настаивает на том, что соглашение об условиях мирного урегулирования должно быть достигнуто до того, как умолкнут пушки. Украина при поддержке европейских лидеров требует немедленного и безусловного 30-дневного прекращения огня, за которым должны последовать переговоры о постоянном урегулировании. Но не Дональд Трамп.

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В последние недели президент США начал спрашивать, не «играет ли мне на руку» путин. Пока, однако, он играет со всеми теми, кто хочет, чтобы он стал жестче. Давно влюбленный в глав кремля, Трамп колеблется между тремя вариантами, знакомыми тем, кто страдает от безответной любви: удвоить ухаживания, сдаться или же стать враждебно настроенным, говорится в публикации.

Когда на прямых переговорах между россией и Украиной в Стамбуле не смогли договориться о прекращении огня, Трамп заявил, что только его личное участие может вывести ситуацию из тупика. Однако телефонный разговор с путиным, похоже, не помог. Возможно, Трамп решит, что для достижения результата ему необходимо встретиться с путиным лично. В своем выступлении Трамп подчеркнул экономические выгоды от торговли с Америкой, если война закончится. В итоге Дональд Трамп может выглядеть слабым и неразумным. По крайней мере бесконечные переговоры (даже если они действительно будут продолжаться) дают россии время, чтобы добиться больших успехов на поле боя.

Однако в администрации растет обеспокоенность, что безрезультатная дипломатия превратит «войну Джо Байдена» в «провал Дональда Трампа». Поэтому кое-кто говорит о втором варианте — полном отказе от посреднических усилий.

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Разочарованный путиным, но не желая отказываться от него, Трамп решил не принимать решения. Для россии этого может быть достаточно. путин может полагать, что рф выдержит экономическую боль от новых санкций. Он также знает, что немногие в Америке решатся сделать единственную вещь, которая действительно может изменить его расчеты: восстановить американскую военную поддержку в размере десятков миллиардов долларов в год в условиях сокращения расходов в федеральном правительстве.

Дональд Трамп справедливо называет войну «кровавой баней». Но он, похоже, не видит того, что просто задабриванием путина его не остановить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что европейские лидеры пытаются удержать Трампа от поспешных договоренностей с путиным.

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