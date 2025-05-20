Европейские лидеры пытаются удержать Трампа от поспешных договоренностей с путиным

Европейские лидеры настойчиво пытаются удержать Дональда Трампа от поспешного заключения сделки с российским президентом. В ЕС опасаются, что президент США может попытаться реализовать мирное урегулирование, не учитывая интересы Украины. При этом путин не демонстрирует готовности к значительным уступкам, маневрируя между переговорами и военными действиями, тогда как Киев и европейские столицы настаивают на немедленном прекращении огня. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно источникам издания, знакомым с позицией российского президента, путин уверен в способности своих войск прорвать украинскую оборону до конца года и установить контроль над четырьмя регионами, на которые претендует кремль. Это значительно снижает вероятность заключения соглашения.

Европейские чиновники выражают серьезную обеспокоенность возможной позицией Трампа, ведь он настаивает на быстром завершении войны, требуя заключения сделки, тогда как россия продолжает боевые действия и постепенно продвигается на фронте. Киев и европейские правительства обеспокоены тем, что Украину могут заставить уступить дополнительные территории.

Несмотря на все дискуссии о мирном урегулировании, кремль демонстрирует готовность к затяжному конфликту, адаптируя экономику к санкциям и игнорируя международное давление. Во время недавних телефонных переговоров европейские лидеры — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони — пытались объяснить Трампу, что путин фактически обманывает его.

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Западные эксперты сомневаются в способности россии достичь стратегических целей. Несмотря на заявления кремля, большие потери и военные трудности делают завоевание ключевых регионов маловероятным. В то же время Трамп рискует переиграть, что может побудить его к новым санкциям против россии.

Чиновники в Европе ожидают, что США могут усилить экономическое давление на москву в ответ на ее нежелание идти на уступки. Вашингтон рассматривает возможность принятия законопроекта о санкциях, который может существенно усложнить ситуацию для путина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что путин поверил в возможность победы из-за ошибок Трампа.

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