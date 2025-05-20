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Мир

Европа встревожена: Трамп не надавил на путина по Украине

10:22 20 мая 2025
путин и Трамп

Европейские лидеры и Украина обеспокоены отсутствием жёсткого давления со стороны президента США Дональда Трампа на владимира путина во время их телефонного разговора. Об этом пишет московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт. Журналист считает, что для союзников Украины этот разговор стал разочарованием.

«Европейские лидеры и Украина надеялись, что это будет момент, когда Трамп выполнит свои угрозы по давлению на путина и принудит его к прекращению огня», — отметил Беннетт. Однако во время разговора не было упомянуто о возможных санкциях, а вместо этого Трамп заявил, что россия выступает за мирное урегулирование конфликта.

Такая риторика вызвала обеспокоенность среди европейских союзников Украины. Они могут интерпретировать заявление кремля как очередную попытку затянуть и уклониться от выполнения требований по прекращению боевых действий. «Фактически, ситуация остается без изменений», — добавил Беннетт.

Кроме того, путин заявил, что прекращение огня возможно только после достижения определенных договоренностей, что в целом повторяет позицию кремля, озвученную в течение последних месяцев.

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Европейские политики теперь задаются вопросом: готов ли Трамп перейти от дипломатических заявлений к решительным шагам, чтобы обеспечить реальное мирное урегулирование?

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сейчас на кону доверие к Трампу в Европе.

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