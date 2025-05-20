После телефонного разговора с путиным Дональд Трамп заявил, что Украина и россия начнут прямые переговоры о прекращении боевых действий и что США сейчас не будут давить на кремль, надеясь на «прогресс». Блогер Роман Шрайк отметил, что американский лидер не пересмотрел своего отношения к хозяину кремля.

«Чего мы хотели: Поставить вопрос ребром — или россия соглашается на длительное прекращение огня, или США и ЕС вводят против нее новые санкции, — комментируя телефонный разговор американского и российского президентов, пишет Роман Шрайк, — Причем отказ россии от прекращения огня должен был еще и заставить Трампа пересмотреть свое отношение к путину.

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Лидеры ключевых европейских стран этот план поддержали. Был установлен дедлайн — 12 мая. И даже удалось выдавить из Трампа согласное мычание.

Что получилось: Никакого прекращения огня, Трамп сюсюкает по телефону с путиным, а мы вступили в стамбульскую е***ну с Мединским и компанией.

Европа, правда, держит слово и готовит санкции за отсутствие прекращения огня.

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А Трамп растекся лужицей и позабыл все обещанное. Он не хочет вводить санкции, он хочет торговать с ним, хочет разговаривать с ним по телефону, держать его за ручку, смотреть на его фотографию.

Похоже, дальше так и будет: Единство Европы и США будет заключаться в регулярных созвонах и общих словах заявлений, при этом Трамп будет сюсюкать с любимым, Европа вводить санкции и поддерживать Украину деньгами и оружием, а Украина участвовать в безнадежном переговорном процессе, лишь бы не расстраивать Трампа".

Фото ТАСС

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