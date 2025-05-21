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Тереть до безумия больше не нужно: как легко избавиться от известкового налета в унитазе
Чтобы содержать сантехнику всегда в чистом, почти новом состоянии, есть множество средств, как от промышленных производителей, так и от людей, которые занимаются уборкой профессионально, но используют природные материалы и неагрессивные чистящие средства.
Так эксперты клининговой компании Molly Maid уверены, что добиться блеска унитаза уже через несколько часов можно без чрезмерных усилий, передает Express.
Для этого не нужно искать что-нибудь особенное. Подойдет лимонная кислота, которая эффективно справляется с тяжелыми пятнами и пользуется авторитетом среди специалистов по уборке. Лимонная кислота эффективно растворяет минеральные отложения, не повреждая поверхность фарфора и не создавая резкого запаха.
Лимонную кислоту нужно растворить в воде и залить раствор в чашу унитаза так, чтобы пятна полностью погрузились в смесь. Оставить в таком состоянии на несколько часов или ночью. Затем почистить чашу ершиком. После этого известковый налет исчезнет. Водой смыть раствор лимонной кислоты.
Если же остатки извести останутся — следует повторить процедуру.
Способ доступный, легкий в повседневном использовании и совсем недорогой.
Еще один способ, как почистить унитаз лимонной кислотой, показан в ролике.
Эксперт советует смочить унитаз, а затем высыпать в него 3−4 столовых ложки лимонной кислоты и столовую ложку пищевой соды. Оба вещества будут реагировать друг с другом и должным образом пениться.
По истечении времени замачивания следует протереть туалетной щеткой унитаз, затем снова смыть и унитаз снова станет чистым.
Мы также рассказывали, как чистить унитаз раствором из трех ингредиентов.238
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