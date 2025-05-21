Сделайте такую смесь — и муравьи исчезнут все до одного

Муравьи на даче и огороде наносят много вреда. Они разносят тлю, нарушают корни растений, закисляют почву. От всего этого страдает урожай.

Фермеры применяют разные средства, чтобы от них избавиться, пишет greencountry.

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Например, можно смешать пищевую соду и сахар в пропорции 1:1. Рассыпать около муравейников. Муравьи съедают смесь, и сода уничтожает их изнутри.

Манка у муравейника — это тоже выход избавиться от муравьев. Она отекает в желудке муравьев и вызывает гибель колонии.

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Скопление муравьев можно засыпать золой — это раздражает их кожу и обезвоживает гнездо.

Для обработки дорожек и входа к муравейнику подойдет раствор — 100 мл уксуса + 100 мл воды. Но этой смесью не стоит поливать растения — можно повредить листья.

Еще можно использовать буру и мед или варенье. 1 ч. ложка буры + 1 ч. ложка меда выложить в крышечки или на бумажке — муравьи съедают и приносят это в гнездо.

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Также известно, что муравьи не переносят запах корицы, молотого кофе, мяты, лаврового листа, пижмы, чеснока.

Чтобы не допустить повторного заселения муравьев, можно разложить отпугиватели по грядкам (апельсиновую кожуру, пижму, мяту) или посадить рядом чеснок, лук, бархатцы — муравьи их не любят.

Также нужно регулярно разрыхлять почву и проверять грядки.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от муравьев в доме или квартире.

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