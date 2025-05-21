В Городке и Хмельницком прошёл Всеукраинский тренерский семинар по волейболу, организованный Федерацией волейбола Украины совместно с Министерством молодёжи и спорта Украины, Национальным олимпийским комитетом, а также при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation.

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Семинар собрал ведущих тренеров из разных регионов Украины и стал важной профессиональной платформой для обсуждения актуальных вызовов в спорте — от современных подходов к подготовке спортсменов и командного взаимодействия до противодействия манипуляциям результатами соревнований.

Одной из ключевых тем мероприятия стала добропорядочность в спорте. В рамках отдельного тематического блока обсуждались вопросы борьбы с договорными матчами, использования инсайдерской информации и важность предотвращения любого влияния на прозрачность соревнований.

Фото: FairSport

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В рамках семинара также была представлена инициатива по созданию Сети офицеров по добропорядочности в спортивных федерациях. Такая сеть направлена на формирование системного противодействия манипуляциям, развитие профессиональной компетентности и повышение информированности всех участников спортивного процесса о принципах Fair Play.

Со своей стороны, Министерство молодежи и спорта Украины отметило важность таких мероприятий для формирования нового качества тренерской работы.

Семинар завершился итоговой дискуссией, в ходе которой участники согласовали общее видение дальнейших шагов в построении культуры добропорядочности в волейболе и украинском спорте в целом.

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Фото: FairSport

Этот семинар стал ещё одним подтверждением важности системного подхода к формированию культуры добропорядочности в спорте. Ранее подобные мероприятия также проходили при поддержке Favbet Foundation — в частности, встречи с Федерацией хоккея Украины, Федерацией бадминтона Украины, Федерацией волейбола Украины и другими.

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