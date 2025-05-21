Украинцев снова заставляют раскошелиться — на счетчики: кому придется платить

Украинцам в этом году придется не только больше платить за воду из-за проблем водоканалов, но и за поверку счетчиков на воду.



Об этом напомнил директор аналитическо-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко в эфире Украинского радио.

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«Все владельцы квартирных счетчиков должны в обязательном порядке регулярно проводить их поверку, иначе их показания не будут приниматься» , — заявил он.

По словам эксперта, счетчики с течением времени могут изнашиваться и начислять некорректные объемы потребления. Поэтому законодательством предусмотрены регулярные поверки — они помогут установить, исправен ли прибор.

Поверку следует проводить раз в четыре года. Но следует помнить, что заказывать и оплачивать процедуру должны сами потребители.

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Если не пройти процедуру в установленные сроки, показания счетчиков не будут приниматься, а плата будет начисляться по общим нормативам. Поэтому человек может переплачивать.

Вместе с тем, по информации эксперта, действующие тарифы на электроэнергию позволяют монополистам на рынке получать десятки миллиардов гривен прибыли.

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