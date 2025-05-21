41.25 / 41.65 46.85 / 47.25
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Украинцев снова заставляют раскошелиться — на счетчики: кому придется платить

17:47 21 мая 2025
Счетчики на воду нужно проверять раз в четыре года, фото из открытых источников

Украинцам в этом году придется не только больше платить за воду из-за проблем водоканалов, но и за поверку счетчиков на воду.

Об этом напомнил директор аналитическо-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко в эфире Украинского радио.

«Все владельцы квартирных счетчиков должны в обязательном порядке регулярно проводить их поверку, иначе их показания не будут приниматься» , — заявил он.

По словам эксперта, счетчики с течением времени могут изнашиваться и начислять некорректные объемы потребления. Поэтому законодательством предусмотрены регулярные поверки — они помогут установить, исправен ли прибор.

Поверку следует проводить раз в четыре года. Но следует помнить, что заказывать и оплачивать процедуру должны сами потребители.

РЕКЛАМА

Если не пройти процедуру в установленные сроки, показания счетчиков не будут приниматься, а плата будет начисляться по общим нормативам. Поэтому человек может переплачивать.

Вместе с тем, по информации эксперта, действующие тарифы на электроэнергию позволяют монополистам на рынке получать десятки миллиардов гривен прибыли.

РЕКЛАМА

789

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Счетчики на воду нужно проверять раз в четыре года, фото из открытых источников

Украинцев снова заставляют раскошелиться — на счетчики: кому придется платить

Дорофеева "припомнила былое" Завгороднему. Фото из соцсети

Я уже не могу: Надя Дорофеева обратилась к бывшему

Малина

Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением

Никита Пресняков, фото https://www.instagram.com/npresnyakov/

Полицейский уложил на пол: внука Пугачевой Никиту Преснякова чуть не застрелили в США

Следующий материал
Новости партнеров