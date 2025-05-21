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Украинцы переплачивают за электроэнергию десятки миллиардов гривен: эксперт объяснил, откуда берутся такие цифры
Политики и эксперты все чаще говорят о возможности роста тарифов на коммунальные услуги, в частности, на холодную воду. В то же время даже существующие тарифы позволяют монополистам на рынке получать десятки миллиардов гривен прибыли.
Об этом сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в своем Telegram-канале. Такой расчет дают известные данные о себестоимости производства, а также расходы производителей.
Эксперт приводит такие цифры по себестоимости производства электроэнергии (без амортизации) в 2024 году:
- АТ «НАЭК «Энергоатом» — 1,18 грн/кВт·ч;
- ЧАО «Укргидроэнеро» — 1,05 грн/кВт·ч;
- средневзвешенная — 1,16 грн/кВт·ч.
Цена производства электроэнергии, которая была заложена в конечную цену, составляет:
- для населения — 1,35 грн/кВт.ч;
- стоимость передачи 0,68623 грн без НДС
- стоимость распределения в среднем 1,5 грн с НДС.
С учетом установленного с 1 июня 2024 года тарифа на электроэнергию для населения в 4,32 грн/кВт·ч компании получают 16% прибыли, так что «ни о каком повышении тарифов на электроэнергию для населения не может идти речи», подчеркивает Олег Попенко. При этом свободная продажа электроэнергии на рынке «Энергоатомом» по 5 грн это и вовсе 323% доходов.
«Что получили наши монополисты — 88 млрд грн. Из них ЧАО «Укргидроэнеро» — 10 млрд грн и АТ «НАЭК «Энергоатом» — 78 млрд грн., благодаря чему сформировали 60 млрд грн нераспределенного остатка прибыли», — резюмирует эксперт.
Тем временем, как писали «ФАКТЫ», стоимость 1 кубометра холодной воды может вырасти до 200 гривен.313
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