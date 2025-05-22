Почему королева Елизавета не хотела жить с Меган Маркл: стала известна причина

Отношения между Меган Маркл и британской королевской семьей никогда не были простыми. С момента своего прибытия в Виндзорский круг бывшая американская актриса вызвала неоднозначные мнения о ней. А ее отношение к персоналу дворца действительно вызвало тревогу. По словам журналистки Кэти Николл, королева Елизавета была вынуждена вмешаться. Все произошло за несколько дней до свадьбы Меган и принца Гарри в мае 2018 года. Во время дегустации меню в Виндзорском замке у Меган возникли разногласия с командой кейтеринга.

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Маркл просила веганские и макробиотические блюда для банкета. Однако, попробовав одно из блюд, заявила, что оно «на вкус, как яйца». Меган не ограничилась лишь официальной жалобой, а резко сделала выговор ответственному официанту. Несколько свидетелей считали использованный тон неприемлемым. Атмосфера стала напряженной, и это достигло ушей королевы Елизаветы. Она быстро отреагировала жесткой фразой, которая подытожила ее жизненную философию, пишет catalunyadiari.com.

«Меган, в этой семье мы не разговариваем с людьми так», — прямо сказала ей королева Елизавета. Короткая фраза, но наполненная институциональным значением. Королева, известная своей вежливостью даже с самым скромным персоналом, установила очень четкую границу. Эта сцена оставила след в их отношениях. Хотя свадьба прошла без публичных происшествий, что-то изменилось в восприятии королевы. Это не был одноразовый конфликт.

Со временем выплыли наружу другие подобные эпизоды. Историк Хьюго Викерс рассказал, что во время пребывания во Фрогмор-коттедже у Меган возникало много разногласий с персоналом дворца. Даже садовник подал официальную жалобу на ее отношение.

Эта жалоба также дошла до королевы Елизаветы. Опять же она непосредственно вмешалась, чтобы остановить то, что уже казалось моделью поведения.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что трогательное фото Меган Маркл своей семьи вызвало критику у королевских источников.

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