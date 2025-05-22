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Почему королева Елизавета не хотела жить с Меган Маркл: стала известна причина
Отношения между Меган Маркл и британской королевской семьей никогда не были простыми. С момента своего прибытия в Виндзорский круг бывшая американская актриса вызвала неоднозначные мнения о ней. А ее отношение к персоналу дворца действительно вызвало тревогу. По словам журналистки Кэти Николл, королева Елизавета была вынуждена вмешаться. Все произошло за несколько дней до свадьбы Меган и принца Гарри в мае 2018 года. Во время дегустации меню в Виндзорском замке у Меган возникли разногласия с командой кейтеринга.
Маркл просила веганские и макробиотические блюда для банкета. Однако, попробовав одно из блюд, заявила, что оно «на вкус, как яйца». Меган не ограничилась лишь официальной жалобой, а резко сделала выговор ответственному официанту. Несколько свидетелей считали использованный тон неприемлемым. Атмосфера стала напряженной, и это достигло ушей королевы Елизаветы. Она быстро отреагировала жесткой фразой, которая подытожила ее жизненную философию, пишет catalunyadiari.com.
«Меган, в этой семье мы не разговариваем с людьми так», — прямо сказала ей королева Елизавета. Короткая фраза, но наполненная институциональным значением. Королева, известная своей вежливостью даже с самым скромным персоналом, установила очень четкую границу. Эта сцена оставила след в их отношениях. Хотя свадьба прошла без публичных происшествий, что-то изменилось в восприятии королевы. Это не был одноразовый конфликт.
Со временем выплыли наружу другие подобные эпизоды. Историк Хьюго Викерс рассказал, что во время пребывания во Фрогмор-коттедже у Меган возникало много разногласий с персоналом дворца. Даже садовник подал официальную жалобу на ее отношение.
Эта жалоба также дошла до королевы Елизаветы. Опять же она непосредственно вмешалась, чтобы остановить то, что уже казалось моделью поведения.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что трогательное фото Меган Маркл своей семьи вызвало критику у королевских источников.
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