Вызывающий жест: трогательное фото Меган Маркл своей семьи вызвало критику у королевских источников

Новая семейная фотография, распространенная Меган Маркл накануне дня рождения их с принцем Гарри первенца, вызвала очередной спор. Инсайдеры предполагают, что пост может быть умышленным посланием королевской семье. Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram черно-белую фотографию, на которой изображен ее муж и дети, принц Арчи и принцесса Лилибет.

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На снимке принц Гарри прогуливается по их саду в Монтесито, держа Арчи за руку, а Лилибет сидит на плечах отца. Выбор времени Меган Маркл для съемки и трогательного характера снимка заставили некоторых наблюдателей за королевской семьей поверить, что это был тщательно спланированный шаг.

Вскоре после публикации фотографии один инсайдер дворца отреагировал, допустив, что изображение имело целью донести четкое сообщение.

«Это единственное, что объединяет герцогиню Сассекскую с королевской семьей», — объяснил инсайдер.

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Фотография Меган Маркл появилась как раз тогда, когда принц Гарри дал редкое интервью, в котором обсуждал отношения с королем Чарльзом и свою постоянную обеспокоенность мерами безопасности в Соединенном Королевстве, пишет издание Ary News.

Принц Гарри заявил, что споры в королевской семье продолжаются пять лет, и добавил, что безопасность остается его единственной постоянной проблемой. Напомним, недавно он проиграл в Лондоне судебный процесс по этому поводу, после чего сделал обличительное заявление.

Представитель Букингемского дворца ответил на замечания принца Гарри, отметив, что все вопросы, касающиеся его безопасности, были тщательно рассмотрены.

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Между тем Меган Маркл, которая в прошлом демонстрировала очень жесткую позицию по конфиденциальности своей семьи, сделала неожиданный поворот и все чаще делится фотографиями детей, Арчи и Лилибет, в социальных сетях.

Фото: Getty Images

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