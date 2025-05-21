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Суд признал заявления генерала Кривоноса о Госаудитслужбе неправдивыми

16:58 21 мая 2025
Генерал Сергей Кривонос. Фото из Википедии

Печерский районный суд Киева принял решение в деле по иску Государственной аудиторской службы Украины против экс-генерала Сергея Кривоноса. Суд признал его заявления о якобы разглашении аудиторами секретной информации неправдивыми и безосновательным. А затем это решение подтвердил и Киевский апелляционный суд.

Как ранее сообщали СМИ, в своем интервью Кривонос утверждал, что российский ракетный удар по оборонным предприятиям Киева в декабре 2023 года стал возможным из-за якобы обнародования аудиторами Госаудитслужбы юридических адресов объектов после завершения проверки. Однако аудит этого предприятия не производился, а подобная информация строго защищена законом, что и подтвердили судебные решения.

Решение суда может заставить генерала Кривоноса публично признать свои заявления неправдивыми, однако ущерб репутации государственной структуры уже нанесен. Это ставит вопрос о необходимости превентивных мер правоохранительных органов относительно распространения подобной дезинформации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сергей Кривонос объяснил необходимость пополнения армии младшими военнообязанными, отметив, что сейчас возраст военных — от 38 до 50 лет.

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Фото из Википедии

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