Далеко до выплат судьям и прокурорам: стало известно, какую пенсию получают Василий Зинкевич и София Ротару

После того, как певец Иво Бобул пожаловался в интервью, что получает пенсию, «на которую невозможно прожить», украинцы начали живо интересоваться, какие выплаты получают легендарные артисты.

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Первой «жертвой» собственного любопытства стала заслуженная артистка Украины Ольга Сумская. В интервью певца Ивана Поповича она прочла, что 80-летний эстрадный исполнитель и бывший участник групп «Смеричка» и «Свитязь» Василий Зинкевич якобы получает ежемесячную выплату в размере 5 тысяч гривен.

Такая информация вызвала настоящее возмущение у Сумской. Она обнародовала сообщение на личной странице в Facebook, где обратилась к Владимиру Зеленскому, Андрею Ермаку, правительству и Минкульту с просьбой повлиять на ситуацию.

«Боже, это шок. гривен! Как такое может быть? Обидно, больно и непонятно!», — написала она.

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Однако впоследствии звезда удалила сообщение из соцсети. Выяснилось, что информация о столь малой сумме выплат оказалась ложной. Как отметила Ольга Сумская, из-за своего неравнодушия она распространила непроверенные данные, ведь просто хотела помочь легендарному исполнителю.

«Информация о пенсии в размере 5 тыс. грн. для Василия Ивановича оказалась ложной», — отметила звезда.

Также в СМИ неоднократно поднимался вопрос о размере выплат народной артистке Софии Михайловне Ротару.

Утром 15 мая это сделало и издание о пенсиях.



Оно привело слова Аурики Ротару о том, что ее сестра София Михайловна переживает из-за войны, как все украинцы. Вместе с тем добавила, что не может отвечать за действия сестры, не выражающей своей позиции относительно войны в Украине.

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«Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо» , — поделилась певица.

Кроме того, издание напомнило, что ранее украинский продюсер Владимир Бебешко рассказал, что София Михайловна получает достаточно высокую пенсию.

«А пенсия у нее! Поверьте мне, там такая пенсия! Ох, друзья, вам бы такую пенсию — вы бы здесь сидели и не парились «, — сказал тогда Бебешко.

Стоит отметить, что подобная информация от него прозвучала в 2022 году. С тех пор выплаты украинских пенсионеров росли, так что, вероятно, увеличилась и пенсия Софии Ротару.

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Тогда Бебешко отметил, что София Ротару получает пенсию в два раза больше, чем Павел Зибров. Сам же Павел Николаевич был более конкретным, и в интервью «Люкс ФМ» заявил, что получает увеличенную пенсию — 8400 грн. По словам певца, на эту сумму он обслуживает автомобиль. И добавляет, что больше ему некуда вкладывать.

«Пенсию мне подняли. Сейчас уже 8400 грн. Хватает два раза бак заправить, дизель. Я уже накопил дачу, машину, все, что есть в квартире. Уже все есть! Куда тратить деньги. Тем более я молодой пенсионер «заслуженный «, — признался Зибров.

В то же время напомним, что даже «увеличенной» пенсии Павла Зиброва очень далеко до выплат прокурорам и судьям, которые получают просто «космические» пенсии.

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