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Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation: отчeт о деятельности фонда в 2025 году
Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation продолжают работу, направленную на поддержку медицины, образования и спорта. С момента основания в 2020 году фонд реализовал ряд проектов, сосредотачивая внимание на молодом поколении.
Образовательные и социальные программы
Несмотря на акцент на военную поддержку, фонд продолжает социальные инициативы. В 2023 году в рамках программы Favbet Kids был запущен проект «Клуб Супергероев». В его структуру входят:
- базовые курсы программирования на Python для детей переселенцев и военных;
- обеспечение школьников учебными принадлежностями;
- спортивная поддержка.
В рамках направления направления IT Kids более 350 детей прошли онлайн-курсы. Проект «Сила в знаниях» предусматривал передачу 5500 наборов канцелярских принадлежностей. Их развозили волонтeры в различные области, обеспечивая адресную помощь.
Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation также оказывают поддержку детским домам семейного типа. В Хорватии работает центр адаптации и обучения для украинских детей.
«Образовательные и детские инициативы всегда будут частью нашей работы, ведь это — наше будущее», — говорит Матюха Андрей Валерьевич.
Спорт в рамках восстановления
Ещe одно направление — физическое восстановление детей через спорт. Инициатива «Сильнее вместе» охватывает:
- бесплатные спортивные секции для детей ВПЛ и военнослужащих;
- поддержку юных спортсменов в международных соревнованиях;
- обучающие программы по доврачебной помощи для спортсменов.
При поддержке фонда украинский картингист Александр Бондарев одержал победу на турнире в Италии. В 2025 году Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation поддержали старт национального проекта по обучению первой помощи. За два месяца тренинги прошли 212 человек из 7 олимпийских видов спорта. До конца года планируется привлечь более 1600 представителей спортивной сферы.
Медицинские проекты
Фонд системно сотрудничает с медицинскими учреждениями. В 2023 году Охматдет получил современную УЗИ-систему, а в 2024 — новую партию медицинского оборудования. Речь идeт об устройствах для подогрева инфузионных растворов и лабораторных шейкерах.
Также Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation поддерживают Институт нейрохирургии им. Ромоданова. Совместно с патронатной службой ССО «Кревні» была запущена программа «Рестарт» — комплексная помощь раненым военным с применением новейших реабилитационных технологий.
Цели на 2025 год
Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation сосредотачивают ресурсы на поддержке медицинской системы и продолжении социальных программ. Все направления — составляющие стратегии восстановления и адаптации страны к современным вызовам.15
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