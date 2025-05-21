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Мир

«Громкая» ночь в россии: дроны атаковали военный завод в Орловской области

9:55 21 мая 2025
Пожар в Орловской области рф, фото соцсети

В ночь на 21 мая украинские беспилотники вновь «посетили» россию — атаковали Орловскую область. Под ударом оказался Болховский завод полупроводниковых приборов, сообщают российские телеграммы-каналы.

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Информацию об атаке подтвердил и губернатор области Андрей Кличков.

При этом россияне утверждают, что сбили 11 БПЛА, но свои слова не подтверждают фото или видео сбитых дронов.

По данным из открытых источников, на Болховском заводе производят микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборку. Также продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

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Предприятие сотрудничает с концерном «Созвездие» и другими структурами оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие находится под санкциями со стороны Запада.

Взрывы слышали не только в Орловской области. В частности, в Тульской области после взрывов был замечен сбой сотовой связи и интернета. Из-за атаки в рф закрывали небо над Ярославской и Калужской областями.

Ранее мы сообщали, что в начале мая украинские дроны поразили несколько военных объектов в россии. Речь шла об аэродроме «Шайковка» в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22. А также об авиабазе «Кубинка» в московской области, где базируются Су-27, МиГ-29. Кроме того, дроны прилетели на предприятия оборонной промышленности рф в Тульской области.

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