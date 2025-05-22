«Нам становится все больше очевидным, что путин играет в игры»: в Сенате США готовы утвердить антироссийские санкции, несмотря на позицию Трампа

В то время как американский президент Дональд Трамп отказывается усиливать давление на россию, большинство сенаторов США считают, что хозяин кремля владимир путин избегает переговоров.

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Об этом, в частности, в сети Х писал американский сенатор республиканец Линдси Грэм — один из авторов законопроекта по усилению антироссийских санкций.

Он, в частности, упомянул о своей встрече с послом Китая в США Се Феном, на которой они обсуждали ряд вопросов, в том числе и войну в Украине.

«Посол напомнил мне, что позиция Китая в начале заключалась в том, чтобы достичь мира через диалог, и я сказал ему, что соглашаюсь с этой концепцией. Я надеюсь, что мы сможем иметь настоящий диалог, который был недостижим, когда дело доходит до путина. Объединение прекращения огня с искренними переговорами может привести к честному и справедливому миру», — отметил Грэм и добавил, что подавляющее большинство Сената США считают, что путин избегают настоящих переговоров.

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По его мнению, хозяин кремля надеется, что со временем пути США и их союзников разойдутся. А это, как заметил сенатор, было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, продолжающие поддерживать базирующуюся на нефти российскую экономику.

«Президент Трамп прав: пора прекратить это кровопролитие», — заявил Линдси Грэм.

Между тем журналист Остап Ярыш сообщает, что в Сенате «заметно растет нетерпеливость в отношении введения санкций против россии» — проект закона, который разработали республиканец Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументаль поддерживает уже 81 сенатор из 100.

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Он напомнил, что кроме прямых санкций, законопроект предусматривает вторичные санкции и введение 500% тарифа на импорт от стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другую продукцию. В первую очередь, это касается Китая.

Журналист отмечает, что республиканцы ждут «зеленого света» от Дональда Трампа, чтобы вынести инициативу на голосование — эту позицию поддерживает лидер республиканского большинства сенатор Джон Тун и часть партии. Впрочем, среди республиканцев есть и другие позиции.

Так, сенатор Кевин Креймер из Северной Дакоты заявил, что уважает эту позицию, но «в какой-то момент вы просто не сможете игнорировать 81 подпись».

Сенатор из Индианы Тодд Янга: «Мне не нужны ничьи указания. Я ждал уже достаточно долго. Мне достаточно ясно, что путин водит нас за нос уже несколько месяцев, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть. Мы должны вынести законопроект на голосование и наказать путина».

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Сенатор из Айовы Джонни Эрнст: «Мы хотим двигаться вперед — чтобы путин знал, что мы настроены серьезно. Он морочит президенту Трампу голову. Нам это не нравится».

Журналист отмечает, что многие в США ожидали введения санкций после встреч с россиянами в Стамбуле и их отказа от перемирия. Но Трамп заявлял, что не будет вводить санкции, чтобы «не сделать хуже» и надеясь на прогресс.

Впрочем, авторы санкционного проекта закона Грэм и Блументаль заявили, что если в ближайшие дни россия не представит серьезный план по перемирию, США не будут медлить. А некоторые сенаторы выступают за то, чтобы вынести законопроект на голосование после выходного Дня памяти (Memorial Day) — 26 мая.

Эксклюзивное интервью «У Трампа сейчас нет ничего, что бы предложить путину, а у путина — Трампу», — политолог Олег Саакян читайте на нашем сайте.

Фото со страницы Остапа Ярыша

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