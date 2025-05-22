- 08:18 Тельцам лучше уберечь нервы, а Скорпионам стоит уделить внимание родственникам: гороскоп на 23 мая и срочное послание от мольфара на июнь
- 05:05 Ванна будет как новая: эксперт Мелисса рассказала, как придать блеск старой сантехнике без чрезмерных затрат
- 02:54 Тереть до безумия больше не нужно: как легко избавиться от известкового налета в унитазе
- 22.05 22:27 Как есть круассан, чтобы не засыпать всё крошками: тонкости этикета
- 22.05 22:01 Невероятно вкусный соус: основной ингредиент вас удивит
- 22.05 21:30 Виктория Бекхэм нарушила молчание по поводу ссоры с Бруклином Бекхэмом
- 22.05 21:01 Простой трюк для здоровых помидоров: нужно только молоко
- 22.05 20:45 «Ягодная галета с хрустящими бортиками из теста — деликатес из деликатесов», — гастроблогер Марина Гармаш
- 22.05 20:32 Трое деток остались без папы: под Бахмутом погиб воин из Ровенской области
- 22.05 20:17 Ослепнете от блеска: какие «секретные» ингредиенты опытные домохозяйки добавляют в воду для мытья полов
- 22.05 20:06 Готовим украинский калач: рецепт ароматной выпечки к утреннему кофе
- 22.05 19:57 В Каменском заключили меморандум на развитие города: мэр Билоусов рассказал детали
Трамп впервые признал, что путин не хочет прекращения войны, но давить на россию не будет
То, что россия не собирается завершать войну в Украине, после переговоров с хозяином кремля владимиром путиным, признал и президент США Дональд Трамп. Однако американский лидер не собирается усиливать давление на россиян, о чем он и сообщил европейским лидерам после телефонного разговора с президентом рф.
Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с деталями разговора. Трамп признал, что путин не готов к завершению войны в Украине, поскольку считает, что он побеждает, отмечает «УП».
«Это признание подтвердило то, во что давно верили европейские лидеры в отношении путина, но впервые они услышали это из уст Трампа. Оно также противоречит публичным заявлениям Трампа, где он неоднократно утверждал, что путин искренне стремится к миру», — отметили источники и добавили, что несмотря на это, президент США не согласился усилить давление на рф. Хотя перед общением с российским диктатором Трамп и не исключал, что может ввести санкции, если рф откажется от прекращения огня.
«Хотя эта попытка не привела к введению новых санкций, европейцы все же увидели определенный позитив. Процесс помог прояснить для всех, включая Трампа, позицию путина: пока он не готов остановить войну. Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины в значительной степени ложится на их плечи. По словам источников, в Европе считают, что администрация Трампа не будет прекращать экспорт американского оружия, пока его будут оплачивать Европа или Украина», — говорится в публикации.
Эксклюзивный материал «У Трампа сейчас нет ничего, что бы предложить путину, а у путина — Трампу», — политолог Олег Саакян" читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото — скриншот244
Читайте нас в Facebook