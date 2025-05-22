Трамп впервые признал, что путин не хочет прекращения войны, но давить на россию не будет

То, что россия не собирается завершать войну в Украине, после переговоров с хозяином кремля владимиром путиным, признал и президент США Дональд Трамп. Однако американский лидер не собирается усиливать давление на россиян, о чем он и сообщил европейским лидерам после телефонного разговора с президентом рф.

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Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с деталями разговора. Трамп признал, что путин не готов к завершению войны в Украине, поскольку считает, что он побеждает, отмечает «УП».

«Это признание подтвердило то, во что давно верили европейские лидеры в отношении путина, но впервые они услышали это из уст Трампа. Оно также противоречит публичным заявлениям Трампа, где он неоднократно утверждал, что путин искренне стремится к миру», — отметили источники и добавили, что несмотря на это, президент США не согласился усилить давление на рф. Хотя перед общением с российским диктатором Трамп и не исключал, что может ввести санкции, если рф откажется от прекращения огня.

«Хотя эта попытка не привела к введению новых санкций, европейцы все же увидели определенный позитив. Процесс помог прояснить для всех, включая Трампа, позицию путина: пока он не готов остановить войну. Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины в значительной степени ложится на их плечи. По словам источников, в Европе считают, что администрация Трампа не будет прекращать экспорт американского оружия, пока его будут оплачивать Европа или Украина», — говорится в публикации.

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Эксклюзивный материал «У Трампа сейчас нет ничего, что бы предложить путину, а у путина — Трампу», — политолог Олег Саакян" читайте на сайте «ФАКТОВ».

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